CAMEROUN :: Détournement de centaines de kilo d’or à l’est. Jean Nkuete en tournée dans la région :: CAMEROON

La région de l’Est Cameroun est au centre de l’actualité en raison de la tournée effectuée par le secrétaire général du comité central du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais RDPC au pouvoir à Yaoundé et cette réunion présidée par Louis Paul Motaze, le ministre des finances.

On le sait déjà depuis peu. Le RDPC se déploie dans les 4 coins du monde dans le cadre du renouvèlement de ses organes en vue de probables futures élections. Il en set de ces Visites de travail du SG du comité central Jean Nkuété qui fait « Le tour de l’Orient ! ». D’après l’Action, organe d’expression du parti, Après Yaoundé le 21 septembre dernier, la région de l’Est accueille le 11 octobre prochain, la deuxième étape de la tournée qu’effectue le secrétaire général dans les 10 délégations permanentes régionales du Comité central du RDPC. Puis suivra la région du Sud, le 19 octobre 2023. Il en est de même de la région de la France Nord. Le journal Le Flambeau révèle que « Le RDPC est débout à Seine-et-Marne ». Malgré l’interruption violente et terrifiante de la célébration du 6 novembre 2022 par la Brigade anti-sardinard, les activités ont repris de plus belle dans cette sous-section, dirigée de main de maître par Pierre Gervais Gouet II, son président.

La Région de l’Est a retenue l’attention, du journal Expression Economique notamment dans le Secteur aurifère avec le « Détournement de 200 kg d’or entre juillet 2021 et septembre 2022 ». Pour le journal, C’est ce qui ressort d’une cérémonie de concertation avec la Sonamie présidée le 3 octobre dernier à Yaoundé, par le ministre des Finances, Louis Paul Motaze. La Société nationale des mines peine à collecter l’impôt minier synthétique libératoire.

Depuis la rentrée scolaire il y a trois semaines, Les mouvements des syndicats des enseignants font la résistance dans l’actualité. Depuis lors un jeu de ping-pong s’est installé entre le gouvernement et les enseignants. Aussi, au sujet justement des syndicats OTS, OTA, SECA, le quotidien Le Messager s’exclame « Non à la mise à mort de l’école ! ». Pour le journal, Présentés par le régime comme une vague insurrectionnelle dissimulée derrière la façade de revendications corporatives, ces mouvements d’enseignants nécessitent une thérapie d’urgence.

Sur le plat international, la Coopération de défense Cameroun-Tchad est « En rangs serrés ». Le quotidien à capitaux publics, Cameroon Tribune informe que Le ministre tchadien des Armées, des anciens combattants et des victimes de guerre, Daoud Yaya Brahim, vient de boucler une visite de trois jours en terre camerounaise, ponctuée par une séance de travail hier avec son homologue camerounais, Joseph Beti Assomo. Les deux parties se sont mises d’accord sur la nécessité d’intensifier la coopération pour la sécurisation de la frontière commune longue de 1 100 Km. Objectif : enrayer les menaces, à l’instar du terrorisme, de l’insécurité transfrontalière, des trafics illicites divers, et de la circulation des armes.

Le Reporter Hebdo quant à lui surfe sur Coopération Cameroun-Algérie et le « Vol inaugural le 12 Octobre ». Le Ministre des Transports, Jean Ernest Masséna Ngallé Bibèhè, a reçu en audience ce lundi 02 octobre 2023, dans son cabinet, S.E Abdallah Boukemmache, ambassadeur de la République Algérienne Démocratique et Populaire au Cameroun. L’objectif de cette séance de travail était de s’accorder sur les différentes et dernières modalités opérationnelles u vol inaugural de la compagnie de ‘’ Air Algérie ‘’ qui partira d’Alger pour atterrir à Douala le 12 octobre 2023 en matinée.