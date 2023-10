CAMEROUN :: Une Leçon de Civilité : Interprétations erronées d'une simple salutation :: CAMEROON

Dans un film nigérian, une scène banale révèle des malentendus surprenants. Un homme contacte une femme qu'il a rencontrée deux jours auparavant avec un simple "Bonjour, comment vas-tu ?". La réponse de la femme, cependant, prend une tournure inattendue.

Elle réplique : "Je vais mal, j'ai besoin d'argent pour payer mon loyer. Je ne sais pas si tu peux m'aider." Quelques semaines plus tard, nous la voyons à la sortie d'un supermarché discuter avec des amies, exprimant sa déception quant au fait que l'homme qu'elle pensait être son nouvel amour ne l'appelle plus. Elle ne comprend pas pourquoi il ne la contacte plus, malgré son enthousiasme lors de leur première rencontre. Pire encore, elle généralise en disant que les hommes ne sont pas sérieux, une opinion partagée par ses amies.

C'est là que nous intervenons pour apporter quelques éclaircissements. Quand un homme te salue en disant "Bonjour, comment vas-tu ?", cela ne signifie pas automatiquement qu'il cherche à résoudre tes problèmes financiers. Il a simplement posé une question courtoise. Pourquoi introduire tes soucis financiers dans une conversation aussi banale ?

En réalité, il a peut-être rapidement compris que tu tentais de l'escroquer, d'où sa décision de s'éloigner. Il est tout à fait légitime de ne pas vouloir s'engager avec quelqu'un qui semble malhonnête. Cela devrait être compréhensible.

De plus, tes amies auraient dû te donner des conseils plus honnêtes. Si tu cherches une relation sérieuse, il est essentiel de commencer par être sérieuse toi-même et de maintenir une certaine dignité, même en cas de difficultés financières. Répondre à un simple salut en exposant immédiatement tes problèmes financiers, surtout à quelqu'un que tu viens de rencontrer, ne te donne pas l'air sérieuse. Il est difficile de demander à quelqu'un de te prendre au sérieux quand tu ne te prends pas toi-même au sérieux.

En fin de compte, le problème ne réside pas toujours dans le manque d'hommes sérieux, mais parfois dans l'absence d'une éducation appropriée sur le respect et la décence. Cela soulève des questions sur l'éducation des jeunes filles dans notre société, où les valeurs semblent se perdre. Heureusement, ce comportement ne concerne pas toutes les femmes, mais il est important de se questionner sur l'éducation que nous transmettons aux générations futures.