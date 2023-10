CAMEROUN :: Macabre découverte : Deux bergers retrouvés égorgés à Tsinga Village :: CAMEROON

C’est après trois jours de recherche que les corps des victimes, portées disparues depuis le 23 septembre dernier, ont été retrouvés dans une fosse près de leur campement à Tsinga village.

Ahmad Mammad 27 ans et Yaya Hassan 38 ans ont été égorgés et leurs corps, jetés dans un puits à Tsinga Village, sur la route de Soa. Lesdeux bergers encadraient un troupeau de 34 bœufs. Ils ont été vus pour la dernière fois le samedi 23 septembre à Tiké, site du marché à bétail d’Etoudi. Leur absence du marché le dimanche suivant a entraîné le déclanchement des recherches.

« Le propriétaire des bœufs avait donné l’ordre à ses deux employés de ramener les animaux au marché le dimanche 24 septembre qui est un grand jour de marché. La journée passant et les bergers ne s’étant pas présentés, le propriétaire a commencé à les appeler sans succès. Au départ il a pensé à un détournement du troupeau par ces bergers », explique Haman Mamoudou, délégué du marché à bétail d’Etoudi. Après deux jours de recherche, les patrouilleurs sont parvenus à retrouver les traces des animaux sur la route de Ntouisson 6, au lieu-dit Collège Jean XXIII, à près de 24 km de Soa. Sur les 34 bœufs, 24 ont été retrouvés dispersés dans la broussaille. Ils seront alors reconduits au campement des bergers par les patrouilleurs.

Selon Haman Mamadou, les effets des disparus, notamment leurs bottes, sandalettes et chapeaux, y seront retrouvés dispersés au sol. L’un des patrouilleurs a alors le réflexe de jeter un coup d’œil dans un puits non loin du campement et c’est là que la découverte macabre est faite. Les éléments des Forces de maintien l’ordre ont été appelés et les sapeurs-pompiers vont extraire les corps du puits. Les infortunés ont été inhumés le même jour et une enquête a été ouverte à la brigade de gendarmerie d’Etoudi. Selon Elhadj Saleh Abadallah, un proche des disparus, deux suspects ont été interpellés en date du 1er octobre. L’enquête suit son cours pour que lumière soit faite sur ces crimes horribles.

Les vols et détournements des bœufs sont récurrents au marché à bétail d’Etoudi. Selon le délégué de ce marché, par ailleurs président de l’Association nationale des commerçants à bétail du Cameroun, le doigt accusateur est pointé sur des bouchers véreux. « Ceux qui font dans l’abattage clandestin sont des voleurs. Sur les 34 bœufs détournés, 10 ont été égorgés et je suppose que la viande a été écoulée dans la ville de Yaoundé et ses environs. Il y a dans ce marché des gars qui évoluent en bande organisée. Ils sont parfois en complicité avec les bergers pour détourner les bœufs. Nous appelons les autorités compétentes à sécuriser notre marché et que lumière soit faite sur cette affaire qui est de trop », implore Haman Mamoudou.