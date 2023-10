Cameroun , France ou États-Unis ? Joël Embiid donnera sa réponse très vite :: CAMEROON

Joel Embiid évalue encore ses options entre le Cameroun, la France et les Etats-Unis en vue des Jeux olympiques de Paris, l’an prochain.

À l'occasion d'un media day organisé lundi dernier par sa franchise des Philadelphie Sixers, Joël Embiid a réitéré son souhait de disputer les Jeux Olympiques de Paris 2024 l'été prochain.

"Mon objectif est de participer aux Jeux Olympiques. J’aime les options qui sont devant moi", a indiqué Embiid.

« Le Cameroun, je suis né là-bas. J'ai toujours voulu représenter mon pays, mais mon but c'est aussi de jouer. Si le Cameroun était qualifié, le choix aurait été plus facile. Mais c'est toujours incertain et je veux vraiment jouer les Jeux. Les USA ont eu des difficultés ces dernières années et vous avez aussi la France. C'est un choix dur à faire. Je vais probablement prendre ma décision dans les prochains jours. On verra », a indiqué le pivot des Sixers.

Le Cameroun doit encore disputer un tournoi de pré-qualification olympique en 2024, mais Embiid devra évidemment prendre sa décision bien plus tôt. "C'est un choix dur à faire. Je vais probablement prendre ma décision dans les prochains jours. On verra", a-t-il expliqué.