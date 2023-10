ROYAUME-UNI :: ARSENAL FC - MANCHESTER CITY : LE PREMIER DUEL DE LA SAISON ENTRE GUNNERS ET CITIZENS :: UNITED KINGDOM

La PREMIER LEAGUE vivra à l’EMIRATES STADIUM une première grosse alerte du championnat avec une rencontre de leaders. Comme lors de la dernière saison, les GUNNERS et les CITIZENS auront encore l’occasion se faire plaisir lors de la 8ème journée. Le leader des Paris sportifs vous recommande de vous mettre en exergue afin de réaliser les bonnes affaires à travers Supergooal !

Dans le choc ARSENAL FC – MANCHESTER CITY tirez profit de ce duel pour commencer la semaine sous de meilleurs auspices. Une rencontre de rêve entre deux clubs et concurrents au titre qui se donnent à fond à chaque sortie. Avec sa cote de 2.38, MANCHESTER CITY premier au classement avec dix-huit points part avec un petit avantage pour aller faire un résultat sur le terrain de son adversaire qui n’est pas un enfant de cœur. Les hommes de PEP GUARDIOLA qui sont dans une meilleure des formes donneront tout pour prendre la distance avec l’un des concurrents les plus constants depuis deux saisons. Une victoire sera la bienvenue pour la confiance et surtout pour garder cette constante dans les résultats.

En face on retrouvera ARSENAL FC troisième au classement avec sa cote de 2.74 qui sera sur sa pelouse tentera de renverser la vapeur en faisant tomber le leader du championnat et ainsi prendre la tête au classement mais aussi le dessus sur son vis-à-vis qui lui a privé du titre la saison dernière. Pour ARTETA et ses poulains c’est un premier tournant dans ce championnat même si la saison reste encore entière, un bon résultat sera un bon coup pour le club en ce moment.

Ce sera le 43ème match depuis 2008 entre les deux clubs toute compétition confondue avec onze victoires pour ARSENAL FC contre vingt-quatre pour MANCHESTER CITY et huit matchs nuls. Une rencontre qui sera palpitante et donc le vainqueur aura une ascendance sur l’autre.

