L’actualité est tirée par ces sujets majeurs au Cameroun. Autant que la dynamique des coups d’Etats en Afrique. La Commission anticorruption fait parler d’elle dans la région de l’Est. Ainsi que la circulation des camions transportant des fèves de cacao.



Pour que nul n’en ignore, l’homosexualité reste un délit au Cameroun. On en veut pour preuve des cas d’homosexuels condamnés à des peines privatives de liberté et jetés en prison. L’Art. 347-1 stipule : Est punie d'un emprisonnement de six (06) mois à cinq (05) ans et d'une amende de vingt mille (20 000) à deux cent mille (200 000) francs, toute personne qui a des rapports sexuels avec une personne de son sexe. Malgré tout, l’activité prospère, par medias interposé. Maintes fois interpellés, les pouvoirs publics sont montés au créneau.

C'est Cameroon Tribune, le quotidien à capitaux publics qui revient sur le sujet sur Obscénité et homosexualité à la télévision, « La riposte s’organise ». A côté des pouvoirs publics qui ont engagé des actions vigoureuses en vue du retrait pur et simple des émissions ou des chaînes à problème, les familles y vont de leurs stratégies pour protéger la moralité de leurs enfants. Mais au-delà de ces mesures ponctuelles, il devient urgent de développer une offre locale de programmes qui serait la meilleure défense et le meilleur véhicule pour la culture camerounaise.

D’autre part, les enseignants font la résistance trois semaines après la rentrée scolaire. Ils revendiquent les meilleures conditions de travail au quotidien. Du coup, l’imbroglio s’installe. Le quotidien Le Messager parle du Mouvement OTS comme « Le clair-obscur ». Pour le journal, Entre nouvelles promesses et flou sur les mesures prescrites par le chef de l’Etat en mars 2022, la récente sortie de six membres du gouvernement n’a contribué qu’à enliser la situation.

L’Expression politique annonce « Une grève illimitée dès le 05 octobre 2023 ». A l’issue de la communication gouvernementale du 28 septembre 2023 autour de la grève des enseignants au Mincom, 7 ministres concernés par cette actualité ont présenté un bilan plus qu’ ‘’ élogieux ‘’ des efforts déjà réalisés par l’Etat. Ce que le journal L’Indépendant qualifie de « Vouloir et pouvoir ». La radicalisation de la ‘’ craie morte ‘’ interroge sur la volonté du gouvernement de conduire à terme, les processus d’exécution des décisions prises par le chef de l’Etat, en vue d’améliorer les conditions de vie et de travail du corps enseignant.

Sur la Lutte contre la corruption, Cameroon Tribune informa que « La Conac frappe à Bertoua ». Dans le cadre de la ‘’ Clinique anti-corruption ‘’ actuellement déployée dans le chef-lieu de la région de l’Est, un agent du poste de péage de Mandjou, pris en possession des tickets recyclés, a été déféré devant les autorités Judiciaires à la diligence du président de la Commission nationale anticorruption, Dieudonné Massi Gams.

Sur le plan politique, le gouvernement met en garde sur Spéculations sur les coups d’Etat en Afrique par ce que le journal Terre Promise Hebdo titre de « Haro sur les prophètes de la déstabilisation ». Dans un communiqué rendu public le 25 septembre 2023, le Porte-parole du gouvernement camerounais, René Emmanuel Sadi, condamne cette tendance médiatique à prédire la prise de pouvoir par la force au Cameroun.

Le cacao, cette denrée issue de nos forêts reste dans l’actualité, notamment à Kumba-Mamfé . Le quotidien Mutations parle de « Le feu du cacao ». Le préfet de la Meme essuie des critiques des camionneurs et négociants suite à sa décision de réguler la circulation de ce produit de rente dans un contexte de crise sécessionnistes et d’impasse de la filière. Pour le quotidien de l’économie, « Le préfet de la Meme et la décision qui fait polémique ». Chamberlin Ntou’ou Ndong a interdit la circulation des véhicules transportant des fèves de cacao entre Kumba et Mamfé sans escorte des forces de défense. Ce qui n’est pas du goût des transporteurs et des négociants.