Ingénieur en victoires, défenseur intrépide et Républicain de la Décentralisation et de la gouvernance locale, acteur de la coopération internationale décentralisée, le Maire Joseph Clovis Nguessieuk, est en lice pour le choix du meilleur Maire de la région de l’Ouest.

Le champion du désenclavement des routes agricoles, le messie de la couverture santé universelle à Banka, le précurseur de Banka, ville lumière, le Maire qui fait vibrer la jeunesse au stade du collège Saint-Paul de Banka mérite que sa popularité soit confirmée par votre vote.

Ces différentes actions ont attiré l'attention du COLLÈGE DES NOMINATEURS des AFRIK INFORM AWARDS Acte3 qui ont nominé Joseph Clovis Ngeussieuck dans la catégorie des meilleurs maires de la région de l'ouest. Le rendez-vous est pris ce 4 novembre au Krystal Palace Douala pour le verdict final.

L’immensité du potentiel agricole de la commune de Banka est incontestable. Maire de cette municipalité, Joseph Clovis Nguessieuk, élu en février 2020, ne lésine sur aucun moyen pour valoriser les agriculteurs et booster leur production. D’ailleurs, quelques mois après son élection, il s’est rendu à Folentcha et parcouru à pied plus d’une dizaine de kilomètres pour évaluer les possibilités de construction d’un pont sur le fleuve Ngoum, situé entre les communes de Banka, Bandja et Kekem. Émues par cette visite surprise, les populations ont offert un régime de banane au Maire Joseph Clovis Nguessieuk.

Jeune et athlétique, l’édile de la commune de Banka a porté, lui-même, sur la tête ce régime, même au moment de la traversée de la rivière, il ne s’est pas fait aider. Une manière de montrer que ce maire, né à la maternité de L’Hôpital Ad Lucem de Banka, reste totalement connecté aux réalités du monde rural.

Ce magistrat municipal, sans doute l’un des plus jeunes issus des dernières consultations de électorales ne ménage aucun effort pour l’épanouissement des jeunes populations. Le tournoi de football de l’unité « Roger Tchoula Motho For Ever », organisé dans cette commune, est l’un des plus courus à travers la région. Chaque finale de la compétition est un grand moment de vivre ensemble, de culture et de sport. Il est question pour le maire Joseph Clovis Nguessieuk de pérenniser la mémoire d’un leader et mentor qui a inspiré de nombreux jeunes du département du Haut-Nkam et de pousser les jeunes de sa municipalité de faire montre d’émulation dans l’action et de sagesse dans les comportements.

Le Maire a aussi éclairé sa commune. En si peu de temps plusieurs localités parmi lesquelles: Bakoye, Badjessa, Baboate, Ketcho et Bapoufen sont parmi les premières bénéficiaires. L’éclairage public par système photovoltaïque qui donne bonne allure à cette ville lumière, et à Baboate, Banfeko, Folentcha et Banfelouk, près de 450 lampadaires ont été distribués. En ligne de mire, il y’a la ferme volonté de désenclaver les zones rurales.

L’exécutif municipal a récemment entrepris les travaux de réhabilitation et d’ouverture des routes Toussa - Carrière de sable - Bachichieu et la deuxième phase de bitumage du tronçon mission catholique - Folencha, l’ouverture de la route Folentcha-Ngoum près de 15km, la ceinture Folentcha-Badoumka-Fongoli etc…. Si l’électrification des rues, ruelles et cqrrefours et le désenclavement des zones rurales sont sur la liste des priorités de Joseph Clovis Nguessieuk, c’est surtout l’ambitieux projet écologique qu’il porte qui cristallise l’attention de certains observateurs sur le plan national. Le maire souhaite faire de Banka un acteur principal dans la course au taux zéro carbone. Ça passe par un vaste programme qui inclut des actions respectueuses de l’équilibre environnemental à l’instar du réaménagement du lac municipal. « Il y a des moyens de quantifier le carbone digéré sur place. Après quoi, la mairie peut soumissionner comme acteur crédible de la lutte contre le réchauffement climatique et percevoir une partie de la taxe carbone » confiait la cellule de communication du maire à nos confrères du site investir au Cameroun il y’a un an. Un projet qui a aussi vocation à permettre à la commune de bénéficier des retombées financières de l’économie verte à travers la dotation de la taxe carbone. S’ajoute le gigantesque projet de transformation des déchets collectés dans la ville en plusieurs dérivés: compos, pavés plastiques, carbones etc…. Acteur de la coopération internationale decentralis2e, le maire Joseph Clovis Nguessieuk a séjourné il y a quelques jours en Russie, dans le cadre des échanges et concertation entre magistrats municipaux…

Le rendez-vous est pris ce 4 novembre au Krystal Palace Douala pour le verdict final.

