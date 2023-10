FRANCE :: Diaspora, Musique: « LONGUE LAM » DE DEIDO MBIMBEY, 1ER ALBUM DU VIRTUOSE

L’artiste d’origine Camerounaise présente sa production artistique sortie début septembre 2023. Un menu musical aux sonorités diverses et variées avec, en prime, des textes à sens.

Côté pile, une pochette à dominante noire avec le portrait d’un artiste en smoking noir, chemise blanche, bretelles et nœud papillon noirs, posant sa main gauche sur un piano et l’autre dans la poche de son pantalon. Le nom de l’auteur et le titre de l’album sont incrustés en lettres blanches. Côté face, la quatrième de couverture dévoile un peu plus le contenu.« « Longuè Lam », en traduction Ma vie, est la somme de toutes ses expériences musicales. Dix titres variés et assez entrainants qu'il a lui-même arrangés et produits par le label D.M Agency. Un délicieux métissage de sonorités du monde, Bosa Nova, High Life, Swing, Makossa, Assiko... Chantées en langue Douala et en Français. Ces titres évoquent la magie de la vie avec ce qu'elle a de plus précieux ». Résumé d’un album musical à la fois entrainant, invitant au voyage et à la découverte, une production phonographique tendre, douce, cadencée, ambiancée avec la nécessité de se poser, de marquer un temps de réflexion, pour intérioriser la symphonie des instruments, la poétique et l’esthétique des mots, qui indexent les maux de nos sociétés, ceux qui rythment notre vie quotidienne.

10 titres variés, papillotants, renversants…

Pour sa première réalisation musicale en solo, le virtuose d’origine Camerounaise, Deido Mbimbey, l’homme qui joue, de manière instantanée, deux pianos, comme dans High Life, il y a deux ans, nous sert une œuvre artistique qui se délecte comme un menu gastronomique concocté par un grand chef étoilé, qu’il est forcément dans cet album.

Lorsque nous nous sommes vus la dernière fois, Deido Mbimbey et moi, c’était le 21 juin 2023, à l’occasion de la dénomination de l’auditorium Manu Dibango du Conservatoire Olivier Messiaen, à Champigny-Sur-Marne(94), pour célébrer un baobab africain de la musique mondiale. Il y avait là Ray Lema, Richard Epessè, Charly Nellè, Elimbi, Henri Njoh, des membres de la famille de Manu Dibango, mais aussi des personnalités politiques campinoises dont le Maire Laurent Jeanne, son adjoint à la Culture, Pierre Latronche, ou encore Caroline Adomo, d’origine Camerounaise, Conseillère municipale de l’opposition…

Deido Mbimbey, ce musicien dont le génie n’est plus à vanter, m’a juste lancé dans le creux de l’oreille qu’il reviendra bientôt vers moi. Sans aucune autre précision. Il me contacte, en août et m’envoie les éléments de communication de son tout premier album solo. Je rentre du Cameroun, où je suis allé accompagner à sa dernière demeure ma maman rappelée auprès des ancêtres. Je peux alors prendre le temps d’écouter, de déguster, un à un, chacun des dix morceaux préparés dans le menu musical par cet artiste qui se révèle à moi comme un chef. Prenez Itaba, le titre 1 de l’album Longue Lam, il apparaît comme la synthèse de la vie d’artiste de Deido Mbimbey depuis une quinzaine d’années. Le texte, chanté en français, duala et anglais, indexe « la jalousie et le favoritisme devenus le repas quotidien » autant que « la haine et les commérages », « le travail » des gens qui n’ont de cesse qu’à dénigrer les autres. Le destin, titre 2, prolonge ces thématiques, l’auteur-compositeur constatant qu’« Ils ne changeront pas », ces médisants. « Get out of my way !», intime l’artiste.

Le poids des mots, l’harmonie des instruments

Le poids des mots se confronte à l’harmonie des instruments pour donner un tout coloré, ensoleillé, des sonorités renvoyant à une comptine racontée avec une voix posée accompagnée par des chœurs qui, pour une fois, apportent véritablement un plus au chant. L’artiste n’a pas oublié ses racines et Mon village(Bonébela) est un hommage touchant quartier Deido, tout comme Mama évoque avec pudeur et tendresse, celle qui lui a donné la vie alors que Mpon fustige le mensonge et son corollaire. Deux autres hommages, Njuke Bonene et Samson Aladin convoquent Eko Roosevelt et Jean Bikoko Aladin, deux contributeurs inestimables à l’art musical du triangle national, de l’Afrique et de l’humanité. Quant au titre Itouédi, un makossa authentique qui ne sacrifie en rien les paroles à sens, il narre l’histoire d’une incompréhension entre la femme qu’il aimait, mais qui, sous l’emprise de sa famille, semblait mal apprécier la profession de l’artiste musicien. Ndol’a go est véritable hymne à l’amour, plus jazzy, traduisant l’envoûtement provoqué par les paroles mielleuses, au contraire de Ngonda dont le jazz est beaucoup plus pimenté, enlevé, avec des teintes de l’Assiko, autre clin d’œil à Aladin.

Pour un coup d’essai, Deido Mbimbey, auteur-compositeur, arrangeur, a réuni tous les ingrédients pour en faire un coup de chef ou de maître. Moi j’ai adoré et depuis, chacune des sonorités de Longue Lam m’accompagne inlassablement. A écouter sans modération.

INVITÉ/ DEIDO MBIMBEY

Artiste musicien, auteur-compositeur et arrangeur, d’origine camerounaise, il explique pourquoi il a décidé de produire son propre album après avoir accompagné plus de dix ans durant les autres.

« Cet album est la somme de mes expériences musicales et humaines »

Longue Lam, votre premier album est sur le marché. Vous qui avez jusque-là prêté vos services et votre talent à des artistes connus un peu partout dans le monde. Qu’est-ce qui vous a décidé à vous produire votre propre album?

J’ai jamais voulu être au-devant de la scène, j’ai toujours pris plaisir à sublimer les autres, derrière avec mon piano et dans mon studio d’enregistrement. Ils en profitaient de ma passion pour la musique et l’intérêt commun que je prônais, j’écrivais, composais et arrangeais, mais ingrats qu’ils étaient, ils m’ont fait me transformer à contre cœur, me poussant à me concentrer sur moi-même. Avec le concours des proches, j’ai eu la motivation de lancer ma carrière solo, et où je me suis dit qu’il était temps que je présente ce que je faisais déjà et fais pour les autres, mais cette fois-ci, en mon nom propre.

En quoi le fait d’avoir toujours joué pour les autres peut-il être considéré comme une richesse ?

Ces 15 années au service des autres, furent une école de vie, où l’album est baptisé Longuè Lam, car c’est la somme de mes expériences musicales et en tant qu’être humain. Je chante la vie avec tout ce que ça comporte : l’ingratitude, le mal, l’égoïsme, et aussi je conseille aux enfants de ne cesser de dire merci à leur maman, à la jeunesse de ne jamais oublier leur village et où ils viennent, je rends hommage à Mr Eko Roosevelt, celui à qui je voulais ressembler, aussi à Aladin Bikoko et à Samson Chaud Gard pour ce qu’ils ont fait pour notre culture.

J’ai été particulièrement sensible à la diversité des sonorités, de couleurs et des langues qui rythment Longue Lam. Quel message, sur le plan musical et textuel dans cet album solo ? Qui sont les musiciens qui vous ont accompagnés ?

En primo, je cherchais à enregistrer en studio comme dans les années 70/80, ce qui n’a pas été facile. Car nous sommes à l’air du numérique, mais je voulais un son analogique. L’album a été enregistré en direct, nous avons commencé les maquettes dans mon studio, et enchaîné dans de grands studios parisiens et américains. Les séances étaient longues, rudes et coûteuses. Mes compagnons du projet me disaient que c’était de la folie… J’ai écrit, composé et arrangé mon album seul, sauf le titre Ndol’a ngo, écrit par ma meilleure amie chanteuse Eddy Berthy, qui m’a beaucoup encouragé dans ce projet, elle a fait des chœurs dans l’album. Elle faisait Nice-Paris pour être à mes côtés. Plusieurs musiciens m’ont accompagné, tel que : les violonistes français Caroline Berry, Théo Croix ; les batteurs Guy Nwougang, Conti Bilong, Arthur M, Daniel Nguessa ; les bassistes Thierry Kedi, Guy Nsanguè Akwa, Anderson Ondoua, Guy Totol ; les choristes Ruth Kotto, Eddy Berthy, Ebeny Ngamby ; les guitares Press Mayidou, Kado Muna ; les cuivres Henri Ngassa, Jean Didier. Je leur dis merci pour la patience, ils très contents du résultat de ma direction.

Vous avez commencé la promotion de Longue Lam, avec des concerts un peu partout, en France notamment. Les réactions du grand public correspondent-ils à vos attentes ?

Je suis très surpris de la réaction du public, les retours sont positifs. Il y en a qui disent que c’est encore plus beau sur scène que sur le CD. Les ventes de disques montent très bien d’après mon distributeur en France.

On imagine qu’un projet concernant le prochain album est déjà dans votre tête… Quelle coloration aura-t-il ?

Évidemment , Rires… J’ai beaucoup d’œuvres, bientôt je ferai les choix de celles qui seront dans le prochain album. Je resterai toujours dans la même coloration épurée et entraînante.

Vous êtes Camerounais d’origine. Votre regard sur la musique camerounaise, les musiques africaines et l’industrie mondiale de la musique, aujourd’hui et des années à venir ?

La musique camerounaise se porte bien et le talent ne souffre de rien, mais malheureusement la majorité des médias font la promotion de la médiocrité.

Et aussi le public camerounais est complexé, il préfère écouter et danser sur la musique étrangère , ce qui crée des frustrations chez certains artistes locaux… Ce que tu ne verras jamais au Congo, au Nigeria, Afrique du Sud, etc… Il serait tant que les politiques réagissent… Comment se fait-il qu’un quartier comme Deido, il faut monnayer un DJ de club afin qu’il mette la musique locale ?

L’industrie musicale est en baisse car il presque plus de maison de disques et producteurs. Tout en espérant que ce mauvais vent va passer… Malgré tout, nous ne devons pas baisser les bras.