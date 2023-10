CAMEROUN :: Le groupe X-Maleya dit stop aux violences basées sur le genre. :: CAMEROON

Le déclic de cette action sociale se déclenche lors de la sortie de leur videogramme « Ta fille n'est pas femme» il ya 4ans , ce projet musical cumule actuellement 3,5 millions de vues sur Youtube.

Il était donc plus urgent d'utiliser les arts pour renforcer la résilience des communautés face à la violence basée sur le genre .

Pour la petite histoire les statistiques sur les femmes et les violences basées sur le genre au Cameroun sont inquiétantes. Au Cameroun 43,2% des femmes en union sont confrontées aux violences conjugales. Ce sont 39,8% et 14,5% d’entre elles qui sont respectivement confrontées aux violences émotionnelles et sexuelles. À l’échelle nationale, 20,1% des femmes auraient été forcées lors de leur premier rapport sexuel.

En tout, 56,4% des femmes en union ont été confrontées à au moins l’une de ces formes de violences. Les violences basées sur le genre sont en augmentation depuis le début de la crise dite anglophone : une consultation menée dans le sud-ouest montre que 85% des répondants pensent que femmes et filles font face aux violences, qu’il s’agisse de viol, d’abus sexuels, de violence conjugale, de déni de ressources ou d’opportunité, de violence psychologique, de violence physique ou de mariage précoce. Les jeunes femmes du groupe d’âge 15-35 ans seraient les plus à risque. Dans la région de l’extrême nord, de février 2018 à juin 2019, 97% de cas de VBG( violence basée sur le genre ) sont déclarés par les femmes, dont environ 12% de cas sont des violences sexuelles. Dans 84 % des cas, l’auteur des violences est le partenaire intime.

Ce projet de 6 mois soutenu par le fond canadien locales ( FCIL) , porté par l'association X-Maleya avec l'appui du Local Youth Corner Cameroon démarre du 18 au 24 novembre du côté de Garoua par la caravane dénommée «Ta fille n'est pas ta femme» des conférences , worshops, concerts, remise des dons au sein des associations qui militent en faveur de ces violences basée sur le genre seront organisées dans le cadre de ce projet de sensibilisation. L' association X- Maleya travaillera en étroite avec 100 jeunes filles de la région du Nord Cameroun dans le cadre de cette campagne.Les détails de ce projet ont été donné ce 2 octobre dans le cadre d'une conférence de presse tenue dans les locaux de l'Institut français de Yaoundé. L' artiste Roger du groupe X-Maleya leader de ce groupe lors de son intervention :« des amis , collègues ont été au moins victimes d'attouchements lorsqu'ils étaient jeunes» aujourd'hui souligne ce dernier il faut faire attention face à ce phénomène jadis encore tabous dans notre société , les victimes n'osent pas se libéré de ce fardeaux pour la plupart de peur des représailles de leurs bourreaux.

Rappelons le groupe offre un showcase ce 6 octobre dès 18h à la salle de spectacle de l'Institut français de Yaoundé , un concert baptisé « concert contre la violence basée sur le genre » ce concert sera non seulement une sensibilisation pour les parties prenantes, mais également montrer aux artistes comment utiliser la musique pour sensibiliser et dénoncer.

L' idée générale de ce projet selon Marcus DAVIS conseiller politique au Haut Commissariat du Canada au Cameroun, c'est de toucher un maximum de personnes .

Les 70 % des revenus du concert du groupe X-Maleya le 6 janvier 2024 au Lincoln Théâtre à Washington DC aux USA seront reversés pour la dite cause souligne l'artiste Haïs du groupe X-Maleya.

Rappelons qu'un appel sera lancé pour les volontaires qui veulent s'associer à ce projet, via la page facebook X-Maleya.

Pour les artistes initiateurs de ce projet, ils sont conscients que les 6 mois ne suffiront pas pour barrer la voix à cette violence basée sur le genre , l'action en lui même peut déjà susciter l'intérêt pour les victimes à briser le silence , Car comme la précisé Roger SAMICK « la femme c'est l'humanité, on ne peux pas permettre à n'importe qui de détruire l'humanité ».

Contactez le 1500 numéro vert disponible en cas de violences.