3 Milliards Disparus à l'Assemblée Camerounaise :: CAMEROON

Une révélation choquante secoue actuellement l'Assemblée Nationale du Cameroun, alors que près de 3 milliards de Fcfa ont été signalés comme manquants des caisses de l'institution pour l'exercice 2022-2023. Cette affaire préoccupante a été mise en lumière par les questeurs de l'Assemblée, qui exigent désormais des explications sur cette disparition de fonds considérable.

Les questeurs, en charge de la gestion financière et administrative au sein de l'Assemblée Nationale, ont découvert ce trou béant dans les finances de l'institution, suscitant une profonde inquiétude quant à la transparence et à la responsabilité financière au plus haut niveau du gouvernement.

Cette révélation survient dans un contexte déjà tendu au sein de l'Assemblée Nationale, alors que certaines informations circulent sur les allocations mensuelles substantielles accordées aux enfants de Cavaye Yeguie Djibril, le président de ladite chambre. Selon ces indiscrétions, ces enfants percevraient au minimum 200 000 Fcfa chaque mois, alimentant davantage les interrogations sur la gestion des fonds publics.

L'affaire soulève des questions cruciales sur la responsabilité financière et la gestion des ressources publiques au Cameroun. Les citoyens s'inquiètent de la manière dont les fonds destinés à l'Assemblée Nationale sont utilisés et surveillés, ainsi que des potentielles dérives de favoritisme ou de népotisme.

Le gouvernement et les responsables de l'Assemblée Nationale doivent maintenant répondre aux préoccupations légitimes soulevées par cette affaire. La transparence et la responsabilité financière sont des piliers essentiels de la démocratie, et il est impératif que des mesures soient prises pour rétablir la confiance du public dans les institutions gouvernementales.

Les citoyens du Cameroun attendent des actions concrètes pour faire la lumière sur cette affaire et garantir que les fonds publics sont utilisés de manière éthique et conforme à l'intérêt général. Il est essentiel que cette enquête soit menée de manière transparente et que les résultats soient rendus publics pour que la confiance puisse être restaurée dans le système politique du pays.