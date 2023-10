CAMEROUN :: La théorie du fou au pouvoir à Yaoundé :: CAMEROON

Ainsi s’exprime le ministre de l’intérieur d’une dictature crasse…qui a banalisé la répression sauvage et aveugle des manifestants et opposants, assimilés systématiquement à des terroristes.

Pauvre Cameroun

M. Atanga Nji est loin d’être un idiot. Il pratique la théorie du « fou » au pouvoir

Selon cette théorie, il s’agit d’intimider toute forme de revendication assimilée à une “provocation” contre le gouvernement, en faisant craindre une réponse tout à fait imprévisible.

Le principe clé de la théorie du fou est de convaincre les opposants qu’un leader est imprévisible et potentiellement irrationnel, prêt à entreprendre des actions qui défient les normes ou les attentes conventionnelles.

En gardant ainsi les adversaires déséquilibrés et incertains de la prochaine décision d’un leader, les partisans de la théorie du fou croient qu’ils peuvent obtenir des avantages stratégiques et parvenir à des résultats plus favorables. Et même, selon Sun Tzu, gagner la guerre sans tirer un seul coup de feu.

Cependant, il est important de noter que la théorie du fou est un exercice d’équilibre délicat. En effet, le Cameroun est signataire des conventions internationales en matière de défense des droits de l’homme, et spécifiquement des libertés civiles et politiques, qui fixent les obligations que les États sont tenus de respecter. En devenant parties à ces traités internationaux, les États assument des obligations et notre organisation veillera à ce que la justice prévale si ces obligations ne sont pas respectées.

De plus, pour que le Moulinex fonctionne réellement dans le cas du Cameroun, il faut une source d’électricité fiable et régulière, dans un pays confronté à des coupures d’énergie récurrentes et invalidantes. Aussi nous ne savons pas comment un travail de cette envergure peut y être exécuté efficacement.

Cela exige au moins que les dirigeants gèrent soigneusement leur image publique, en se maintenant en équilibre sur une ligne ténue, oscillant entre une imprévisibilité calculée et de véritables menaces à la stabilité internationale.

En sont-ils capables, sans céder comme toujours à une sauvagerie agitée insidieusement ici par le ministre Atanga Nji? Toute la question est là.

L’Institut du Comité de Libération des Prisonniers Politiques – ICL2P / CL2P

http://www.cl2p.org