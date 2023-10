Confiance Renouvelée: La CMC et son Président, Sam Mbende, Restent Fidèles à la Musique Camerounaise :: CAMEROON

Le président du conseil d'administration de la #CMC (Cameroun Music Corporation), #Sam_Mbende, a récemment fait part de sa confiance en l'avenir de cette institution culturelle majeure, contredisant ainsi les rumeurs de dissolution judiciaire qui ont récemment circulé.

Dans une interview accordée au média en ligne #Relais_237, Sam Mbende a catégoriquement contesté les allégations selon lesquelles la CMC aurait été dissoute par une décision judiciaire. Selon lui, la société est toujours enregistrée au registre du commerce et poursuit ses activités conformément à la loi.

L'une des principales préoccupations de la communauté artistique et de l'industrie musicale au Cameroun a été soulevée récemment en relation avec l'arrêté relatif à la copie privée. Cette décision gouvernementale a suscité des inquiétudes quant à son impact sur la gestion des droits d'auteur et des redevances pour les artistes locaux.

Toutefois, #Sam_Mbende s'est montré rassurant à ce sujet. Il a affirmé qu'il n'y a actuellement "aucune raison de s'inquiéter" quant à l'avenir de la #CMC et de l'industrie musicale camerounaise en général. Il a souligné que la société est financièrement solide et qu'elle reste pleinement engagée à soutenir les artistes et à protéger leurs intérêts.

La #CMC joue un rôle crucial dans la promotion de la musique camerounaise, la gestion des droits d'auteur et la distribution des revenus générés par l'industrie musicale. Elle est également un acteur majeur dans la lutte contre la piraterie musicale, garantissant ainsi que les artistes soient justement rémunérés pour leur travail.

Dans un contexte où l'industrie musicale est en constante évolution et confrontée à de nouveaux défis, la déclaration de #Sam_Mbende revêt une importance particulière. Elle rappelle que malgré les rumeurs et les incertitudes, la #CMC demeure engagée à soutenir les artistes camerounais et à préserver la richesse culturelle de la musique du Cameroun.

Il est à espérer que cette assurance renforcera la confiance des artistes et de l'industrie musicale envers la #CMC, et que des solutions constructives pourront être trouvées pour relever les défis actuels et futurs de cette dynamique et vitale institution culturelle.