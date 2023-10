CAMEROUN :: Décès de l'Honorable Antoinette Ngbangbaye :: CAMEROON

La région du Soleil Levant, est endeuillée. L'Honorable Antoinette Ngbangbaye épouse Narke, députée à l'Assemblée Nationale et Présidente de la Section OFRDPC du Lom et Djerem Sud-I (Bertoua 1er), s'est éteinte ce lundi soir, des suites d'une brève maladie. C'est avec une profonde tristesse que nous rendons hommage à cette figure emblématique de la scène politique régionale.

Antoinette Ngbangbaye, née Narke, était bien plus qu'une simple personnalité politique. Elle était une femme de conviction, une défenseure infatigable des intérêts de sa région, et une source d'inspiration pour de nombreuses générations de jeunes leaders. Son décès laisse un vide immense dans la politique locale et nationale.

Née dans le département du Lom et Djerem Sud-I, Antoinette Ngbangbaye a consacré sa vie au service de la communauté. Dès son plus jeune âge, elle a montré un intérêt marqué pour la politique et a rapidement gravi les échelons au sein de l'Organisation du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (OFRDPC), devenant finalement la présidente de la section locale. Son engagement sans faille envers le parti et sa vision pour le développement de sa région ont fait d'elle une candidate naturelle pour le poste de députée à l'Assemblée Nationale.

En tant que députée, Antoinette Ngbangbaye a travaillé inlassablement pour représenter les préoccupations et les besoins de sa circonscription. Elle a plaidé pour des investissements dans l'infrastructure, l'éducation, la santé et d'autres domaines clés qui ont un impact direct sur la vie de ses électeurs. Sa voix forte et déterminée était souvent entendue dans les débats parlementaires, où elle défendait passionnément les intérêts de sa région.

Mais Antoinette Ngbangbaye était bien plus qu'une politicienne compétente. Elle était également une femme engagée dans des œuvres caritatives et sociales, soutenant activement des initiatives visant à améliorer les conditions de vie des moins privilégiés. Sa gentillesse, son empathie et sa capacité à rassembler les gens étaient des qualités qui ont inspiré ceux qui l'ont côtoyée.

Son décès soudain des suites d'une courte maladie a choqué la nation et a laissé de nombreux citoyens en deuil. Les hommages affluent de toutes parts, soulignant le rôle crucial qu'elle a joué dans la politique et la vie de la région du Soleil Levant.

L'Honorable Antoinette Ngbangbaye laisse derrière elle un héritage important. Elle a montré que la politique peut être un instrument de changement positif et qu'une détermination sans faille peut faire une réelle différence dans la vie des gens. Son engagement envers sa région et son pays continuera d'inspirer ceux qui aspirent à servir leur communauté de manière désintéressée.

En ces moments de deuil, nous exprimons nos plus sincères condoléances à la famille et aux proches de l'Honorable Antoinette Ngbangbaye. Que son âme repose en paix, et que son exemple perdure pour guider les générations futures dans la voie du service public et de la défense des intérêts de leur pays.