CAMEROUN :: Douala sous haute surveillance : Comment Yaoundé prépare l'élection présidentielle de 2025 :: CAMEROON

Douala, la plus grande ville du Cameroun et son principal centre économique, est depuis longtemps un bastion de l'opposition politique et des revendications contre le régime de Paul Biya. Alors que la présidentielle de 2025 approche, la capitale, Yaoundé, surveille de près cette ville portuaire. Une stratégie bien établie et un dispositif de contrôle sont en place pour maintenir la stabilité politique dans la région.

L'une des artères les plus animées de Douala, illustrant parfaitement la situation paradoxale de la ville, est la rue de la "Douche municipale" dans le quartier d'affaires d'Akwa. Cette rue est souvent encombrée par une multitude de piétons, de motos, de voitures et de vendeurs ambulants se disputant l'étroite chaussée.

Il y a deux ans, la communauté urbaine de Douala a lancé une opération dite « Restituer le trottoir aux piétons », visant à mettre fin au chaos qui régnait sur les trottoirs et qui entravait les activités commerciales. Cette initiative avait pour but de déloger les petits commerçants qui avaient élu domicile sur les trottoirs et d'interdire le stationnement des motos-taxis.

Cette action a été interprétée par de nombreux observateurs comme une tentative du pouvoir central de Yaoundé de réaffirmer son autorité sur Douala, une ville qui a souvent été le foyer de manifestations politiques et de mécontentement contre le gouvernement. Les autorités de Yaoundé sont conscientes de l'importance économique de Douala en tant que centre commercial, mais elles veulent également s'assurer que la ville reste sous leur contrôle politique.

Alors que la présidentielle de 2025 se profile à l'horizon, le gouvernement de Paul Biya craint toute agitation politique à Douala qui pourrait perturber le processus électoral. Douala est un bastion de l'opposition, et les élections y sont souvent le théâtre de manifestations et de tensions politiques.

La stratégie de Yaoundé consiste à maintenir une forte présence des forces de sécurité dans la ville, à surveiller de près les mouvements de l'opposition et à prendre des mesures pour dissuader les manifestations. En même temps, le gouvernement tente de renforcer ses liens économiques avec la ville, en investissant dans des projets d'infrastructures et en favorisant le développement économique.

Il reste à voir comment cette situation évoluera à l'approche de l'élection présidentielle, mais une chose est sûre : Yaoundé continuera à garder un œil vigilant sur Douala pour préserver sa stabilité politique et économique.