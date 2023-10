CAMEROUN :: Lutte contre la vie chère à Yaoundé : Vente promotionnelle :: CAMEROON

Lors d’une tournée vendredi dernier, le ministre du Commerce Luc Magloire Mbarga Atangana s’est assuré du bon déroulement de l’opération lancée le 18 septembre dernier.

L’esplanade de la mairie de Yaoundé IV, sis au quartier Ekounou avait une allure de « marché vendredi dernier. Hommes et femmes, parcouraient les stands pour se procurer qui des sacs de riz, qui des conserves, qui des pâtes alimentaires. C’est que, le lieu a été sélectionné pour abriter la campagne « Lutte contre la vie chère : vente promotionnelle partenariat Mincommerce-entreprises citoyennes ». Cette scène de vente a suscité la satisfaction du ministre du Commerce (Mincommerce), Luc Magloire Mbarga Atangana, descendu sur le site. « Cette opération a un caractère commercial mais aussi social. Il s’agit de mettre les produits de grande consommation à la disposition des populations pour faire face à la montée des prix sur le marché », a-t-il expliqué.

En effet, les prix de certaines denrées alimentaires continuent d’être élevés. Conscient de la nécessité de soulager les ménages, le gouvernement, à travers le Mincommerce continue à développer des stratégies. Après « Rentrée scolaire 2023 », place à la « Lutte contre la vie chère : vente promotionnelle partenariat Mincommerce-entreprise citoyennes ». Lancée le 18 septembre dernier, cette opération commerciale vise à offrir le prix les plus bas possibles, sur une large sélection de produits alimentaires, en les rapprochant également des consommateurs. Luc Magloire Mbarga Atangana a tenu à s’assurer du déroulement effectif de cette opération. Un tour du propriétaire qui l’a conduit dans les cinq points d’exposition choisis pour l’occasion.

Après la mairie de Yaoundé IV, le ministre s’est rendu à la mairie d’Efoulan (Yaoundé III), puis à la Vitrine du Made In Cameroon sise au Carrefour Meec, au quartier Nkolbisson. Là, il s’est entretenu avec les exposants pour vérifier la disponibilité des produits annoncés, tout en se rassurant sur les prix pratiqués. « Les produits doivent être vendus au prix coûtant, c’est-à-dire au prix de revient pour permettre au consommateur de se ravitailler à volonté ».

Se joignant à la mouvance de la lutte contre la vie chère, les entreprises et autres Pme présentes sur le site ont procédé à des réductions allant de 100 F à 500 F, concernant les sardines, le sucre, l’huile végétale, le beurre et le chocolat à tartiner. Les sacs de riz importés ont également connu des réductions allant de 500 F à 1500 F selon le grammage. Dans les différents stands, on pouvait également voir des produits du cru : riz, chocolat à tartiner, savons de toilette et produits d’entretien ménager.

Au carrefour sous-préfecture Tsinga et au Boulevard du 20 mai, Le Mincommerce a exhorté les exposants à mieux vendre le Made In Cameroon, en améliorant leur visibilité sur les stands et en sensibilisant les clients. La campagne s’achève le 31 décembre prochain.