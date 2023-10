CAMEROUN :: La lettre amère de Christelle Nadia Fotso adressée à Yves Michel Fotso :: CAMEROON

Christelle Nadia Fotso, la fille du milliardaire Fotso Victor, de regrettée mémoire, vient d'envoyer une lettre à son frère aîné Yves Michel Fotso. Dans cette missive, l’avocate au Barreau de Washington, DC etau Barreau de Bruxelles, faits des révélations graves sur son frère .

Ci-dessous l’intégralité de sa lettre

"Je ne t’écris pas pour faire ton procès. Presque 10 années dans les prisons camerounaises, c’est plus que suffisant non pour réparer tes fautes, malversations et crimes passés mais les punir.

Je te l’ai dit en privé, je le répète en public, tu as droit à une grâce présidentielle ; deux fois perpétuité était une injuste condamnation surtout qu’elle n’a fait qu’augmenter ton degré de sauvagerie sans t’inciter à payer tes dettes. Une grâce est ici d’autant plus indispensable qu’elle sortirait les affaires Fotso de cette zone de non-sens et de non-droit qui te permet d’agir dans l’ombre sans respecter la loi et les volontés de notre père. La justice et la vérité demandent de la

lumière, des règles claires et le refus de l’arbitraire. Tant que tu n’auras pas été officiellement libéré, il me sera très difficile de te confronter et de t’affronter en montrant à l’opinion camerounaise et internationale que le vaudeville est une distraction.

La question des personnes est secondaire. Le sujet n’est ni toi ni moi mais la justice : justice pour Fotso Victor et moi sa fille qu’avec Je la dis que, l’époux de Gérémi Njitap, ma mère, Joséphine Matcheme, tu persécutes depuis plus de 3 ans.

Tout handicapée que je suis, j’ai osé, presque toujours seule contre tous, me mettre sur votre chemin en vous rappelant que j’étais la mère de Fotso Victor.

Yves Michel, je n’éprouve pour toi ni haine ni compassion. Bien qu’ayant autant de mépris que de répugnance pour tes actes qui salissent notre patronyme, je n’ai jamais vu en toi un rival ou un ennemi mais seulement le Brutus villageois qui a donné à ma mère, pourtant diplomate, comme à tant d’autres, le goût du vice dont la prostitution. Ma lettre devant être claire et lisible, je ne m’éparpillerai pas.

Toutefois, je rappellerai qu’à la fin de sa vie, Papa a pensé qu’il était important de révéler ta relation contre-nature avec Matcheme. Il ne l’a pas fait par méchanceté ou par vengeance mais pour, une énième fois, me protéger. Vous aviez réussi à nous séparer et il souhaitait que je n’oublie pas que j’ai une mère morte disposée à me sacrifier tel un mouton pour ses intérêts. En réalisant l’étendu de votre jeu malsain et que vous m’aviez encerclée, j’ai fait ce que Papa m’avait dit de faire, jouer la montre et te laisser le temps de tomber dans ton propre piège.

Yves Michel, ton boulet n’est donc plus ton passé mais ton bilan depuis le décès de Fotso Victor, ce qu’avec que tes créatures, tu as fait non seulement contre la mémoire et la succession d’un Patriarche mais sa fille en situation de handicap en te moquant de la décence, des traditions et de la loi.

Ta conscience est aussi dédaigneuse que mauvaise. Oui, tu ne mérites pas de retourner en prison mais tu dois rendre gorge, rembourser la succession Fotso ce que tu lui dois et enfin cesser de me priver de mon héritage.

Ne pas approuver les dernières volontés de Fotso Victor ne te donne nullement le droit de les effacer pour tout décider à sa place.Je ne te fais pas une lettre fleuve qui serait détournée puisqu’avec votre argent, Je la dis que, ma mère et toi payerez une certaine presse et des trolls pour faire de ma personne le sujet. Je connais désormais le refrain par cœur : « déséquilibrée, » « jalouse, » « haineuse, ». « méchante,» « isolée. » Tout pour éluder le fond en ne pouvant me contredire mais en m’attaquant minablement avec les préjugés les plus immondes pour sous-entendre que je ne suis pas véritablement une Fotso, qu’avec moi, tout est permis puisque vos attaques sont cautionnées et même parfois portées par ma mère et ses enfants. Tu es parvenu à créer une présomption d’illégitimité taillée sur mesure pour ma boiteuse personne et validée de fait jusqu’ici par l’institution judiciaire et l’État du Cameroun.

Tu n’arrives pas, Yves Michel, à accepter que le testament de Papa soit plus qu’un désaveu. Il est la preuve que Fotso Victor a préféré à toi, le successeur auto-proclamé, une enfant laide, idiote, effrontée, haineuse, déséquilibrée et handicapée. Donc depuis plus de 3 ans, tu fais ce que Papa avait prédit : ruser pour essayer de renverser l’histoire et le remplacer.

Lorsque j’ai réalisé que tu n’avais même pas pu résister au besoin de te venger minablement en ouvrant frauduleusement une succursale du Groupe Fotso au Texas, j’ai compris que la seule chose que tu me reproches est de me savoir meilleure et de ne même pas essayer de le cacher.

Les mots de Fotso pour m’inciter à ne jamais te faire confiance avaient été, « il ne te laissera jamais réussir où il a échoué. » Tu as puni Papa de n’avoir pas tout sacrifié pour toi. Aujourd’hui tu pourris sa succession et essayes de détruire ma vie parce qu’il a cru en moi.

Mais je ne t’écris pas que pour informer l’opinion publique mais dire à Je la dis que, Joséphine Matcheme et toi qu’en dépit de tous vos efforts pour m’affamer et me casser, je ne m’agenouillerai pas. Je ne me rabaisserai pas. Je ne me tairai pas. Je ne rentrerai pas le rang en me mettant derrière des médiocres, des traîtres, des imposteurs et des njitapeurs. Je n’abandonnerai jamais.

Pour m’arrêter et me faire lâcher sans avoir obtenu justice pour la gloire de Fotso Maptué, vous allez devoir me tuer !

Si quelque chose m’arrive, mon sang sera sur les mains d’Yves Michel Fotso, de Laure Toukam Njitap, de Joséphine Matcheme et ses 4 enfants et de l’État du Cameroun qui permet au mieux et organise au pire ce désordre sauvage.

Dès la semaine prochaine, j’écrirai à Merrick Garland, le Garde des Sceaux des Etats-Unis avec une copie à celui du Cameroun, et d’autres pays. Son sujet sera la dissoute F.O.V Texas. Il est grand temps qu’on explique à l’opinion publique comment une personne qui n’a plus ses droits civiques et une magistrate camerounaise, Rachel Fotso, qui a la nationalité française peuvent en toute impunité procéder à de telles malversations financières. Il serait alors incroyable que le Cameroun n’explique pas ce qui justifie tout ceci et la captation de mon héritage qui semble acceptée et actée par son État.

Yves Michel, je t’autorise à rendre public tous nos échanges et les transactions entre nous. Il est indispensable que ta petitesse et ta duperie soient mises à nu.

Papa m’avait prévenue qu’après sa mort, tu ne résisterais pas à la vengeance. « Joue les idiotes, mets le prix au ras des pâquerettes et il tombera parce qu’il a besoin de penser que tu es non seulement achetable mais que tu ne connais pas ta propre valeur, » m’avait-il conseillé. Comme presque toujours, je l’ai écouté.

Tu as eu plus de trois ans pour montrer que tu étais sur le chemin de la vérité. Nous en sommes là parce que tu n’es que sur celui de l’argent et du pouvoir personnel. Tu as oublié que je suis le garçon manqué de Fotso Maptué et qu’il ne m’aurait jamais permis de t’affronter sans me donner les armes pour gagner.

Lorsque le tigre se donne cadeau, cela ne veut pas dire qu’il a renoncé à sa tigritude mais que tu es sa proie "