CAMEROUN :: Devoir de mémoire : Trois ans de détention injuste pour BIBOU NISSACK :: CAMEROON

Le 22 septembre 2020 marque une date sombre dans l'histoire de la justice et des droits de l'homme au Cameroun. Cela fait exactement trois ans, soit 1 095 jours, depuis que mon époux, monsieur BIBOU NISSACK Olivier, a été illégalement enlevé à notre domicile conjugal de Yaoundé, au Cameroun, par le commissaire divisionnaire MENDOUGA.

Cette tragédie a débuté avec un enlèvement choquant, suivi d'un procès inique, où des juges aux motivations douteuses ont prononcé une condamnation injuste. Tout cela pour une seule raison : les opinions que mon époux envisageait d'exprimer dans le cadre d'une manifestation pacifique et non violente. Une injustice criante qui met en lumière l'état déplorable de l'état de droit et des droits de l'homme au Cameroun.

Les auteurs de cette cabale politique ignoble et de cette violation flagrante des droits de l'homme ne sont animés que par la haine et la rancœur. Leur manque de considération pour la justice et la dignité humaine est consternant. Cependant, malgré cette épreuve, mon époux, BIBOU NISSACK, n'a jamais renoncé à ses principes. Il conserve intacte sa dignité et ses valeurs, affirmant ainsi sa qualité d'homme authentique et intègre.

Aujourd'hui, il est essentiel de rappeler que la liberté d'expression et le droit de manifester pacifiquement sont des droits fondamentaux inscrits dans toutes les chartes des droits de l'homme. Le maintien injustifié en détention de BIBOU NISSACK et d'autres prisonniers d'opinion est une grave atteinte à ces droits et à la démocratie.

Nous lançons un appel solennel aux autorités camerounaises pour qu'elles mettent fin à cette injustice en libérant immédiatement BIBOU NISSACK et tous les prisonniers d'opinion détenus dans des conditions similaires. Le respect des droits de l'homme, la justice et la réconciliation sont essentiels pour la stabilité et le progrès du Cameroun.

Le devoir de mémoire nous rappelle la nécessité de lutter pour la liberté, la justice et les droits de l'homme. En ce jour commémoratif, nous exigeons la libération de BIBOU NISSACK et de tous ceux qui ont été injustement privés de leur liberté pour avoir exprimé leurs opinions. La lutte continue pour un Cameroun où chaque citoyen peut jouir pleinement de ses droits et libertés fondamentaux.

Libérez BIBOU NISSACK !

Libérez tous les prisonniers d'opinion !