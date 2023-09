CAMEROUN :: 40 personnes vulnérables des régions du Centre et de l'Est bénéficient de la plate forme numérique :: CAMEROON

40 personnes vulnérables des régions du Centre et de l'Est bénéficient de la plate forme numérique YOHEDACARE.



La limite à l'accès aux informations sanitaires fiables et immédiates sur les questions de santé générale en n'est le liemotiv de la mise sur pied de cette plateforme numérique initié par l'association Youth for Health and Development of Africa ( YOHEDA) .

Pour y parvenir à cela un renforcement des capacités de 40 personnes vulnérables recensés dans la ville de Yaoundé et Bertoua avait été effectué, pareil pour les 25 personnels de santé retenus dans le cadre de ce projet, une rencontre dans le même sense avec 15 experts dans le domaine de la santé mentale, médecine générale, épidémiologie de terrain a été organisée afin de recueillir les avis pour l'élaboration de cette plateforme.

En effet le plan stratégique national de lutte contre le VIH/SIDA et les IST 2021-2023 au Cameroun , considére comme personnes vulnérables les handicapés, les drépanocytaires, les réfugiés , les personnes ayant des pathologies chroniques. D'après une étude on note une forte concentration des personnes vulnérables dans les régions du Centre, Est, Littoral, et les zones conflictuelles, d'où le lancement de cette première phase dans les 2 régions à savoir : Centre et Est, le démarrage effectif de façon pratique débute en octobre prochain et ceux jusqu'en février 2024, d'après la chargée de projet le Dr TCHUENKAM Andréas, par ailleurs secrétaire exécutif de l'association YOHEDA.

Cet initiative louable et innovateur de l'association YOHEDA qui s'inscrit dans le jargon des nouvelles technologies de l'information et de la communication bénéficie du soutien financier du Fonds Canadien d'Initiatives Locales ( FCIL) piloté par Marcus DAVIES conseiller politique au Haut Commissariat du Canada au Cameroun qui n'as pas hésité un seul instant à soutenir cet initiative bénéfique pour la population camerounaise a -t'il précisé lors des échanges avec les Hommes de médias tenue le 29 septembre de ce mois en cours à Yaoundé .

L' un des points far de cette rencontre avec la presse le 29 septembre dernier était la présentation officielle de la plateforme numérique YOHEDACARE FCIL ( via l'application Google playstore).

Constituée dans son interface : des formations , coaching ( 6 Coachs) monitoring, recherche innovation, échange avec le personnel de santé , quelques projets sur le fond canadien , vous y trouverez également sur la plateforme numérique des vidéos et audio .

Il faudrait noter que selon la présidente de YOHEDA le Dr Hemes NKWA «Des informations fiables en santé seront disponibles en temps réel sur la plateforme, un numéro vert sera ouvert et disponible 24h /24 , des consultations à distance pourront se faire afin de limiter les coûts liés aux déplacements, un groupe chat sera mis à la disposition des bénéficiaires»,autant d'atouts et davantage pour ces 40 personnes vulnérables, mentionnons tout de même que selon cette dernière «l'identité des personnes vulnérables et personnels de santé restera confidentiel sur la plateforme».

Néanmoins l'idée générale de cette plateforme numérique qui prendra corps dans les prochains jours, est celui d'apporter une solution à un problème spécifique.

Ladite plateforme numérique est constituée des coachs , informaticiens , personnels de santé , personnes vulnérables.

Le projet pilote RHHAR visant à faciliter l'accès aux informations en santé aux personnes vulnérables a été mis sur pied en 2017. Après la région du Centre et de l'Est le projet compte s'étendre dans les autres régions du pays ,car en matière de santé aucune région n'est exclue.