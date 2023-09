CAMEROUN :: Il faut radier Martin Hongla ! :: CAMEROON

Un footballeur international qui tient des propos tribalistes, tendant à semer la division et à propager la xénophobie au sein de la population camerounaise, c’est tout simplement inacceptable ! Et c’est pour cette raison qu’il faut radier Martin Hongla…

Des propos tribalistes

Dans une conversation sur SnapChat, l’international camerounais Martin Hongla a déclaré que « Dans notre famille, on n’épouse pas les filles bamilékés ! »

Quel blasphème ! Déjà que de par sa stature, il n’aurait pas dû proférer de telles paroles sur un réseau social, avec tous les risques que cela encourt. Cela dénote un caractère ostraciste de la part de sa famille, mais aussi des relents de xénophobie manifeste. Et puis, pourquoi avoir ciblé une tribu spécifique en particulier, alors que sa réponse aurait pu être intelligemment généralisée ?

Le pire, c’est que dès le lendemain de cette polémique, Martin Hongla s’est affiché en compagnie de son épouse (une Bassa’a comme lui), chantant fièrement en langue vernaculaire. Comme pour narguer tous ceux qui ont été offusqués par ses propos maladroits, au lieu de procéder plutôt à son mea culpa en public. Une façon ostentatoire d’assumer son dérapage, et de laisser paraître qu’il n’est pas du tout contrarié à l’idée d’avoir été interprété comme un tribaliste anti-bamiléké.

Un contexte général mais dissimulé

Je l’ai répété à l’envi : ce que Hongla a dit n’est pas fondamentalement inédit. D’ailleurs cela s’entend dans presque toutes les familles camerounaises, où on dit souvent aux garçons que « Je ne veux pas que quelqu’un me ramène une fille du village X dans notre famille ! »

Cela est bien courant. Sauf que cela se dit en sourdine, et principalement en privé. Cela n’empêche pas les Camerounais de se marier de manière interethnique dans les mairies d’arrondissements, et cela ne perturbe pas le moins du monde notre vivre-ensemble.

Sauf que, dans le cas de Hongla, il l’a dit en public, ou du moins en privé sur une plateforme qui appartient à l’espace public. Et de ce fait, compte tenu de sa personnalité, en tant que Lion indomptable sénior, il aurait dû mesurer la teneur de ses déclarations. Il aurait pu le dire subtilement d’une autre manière, ou alors se débiner astucieusement. Car la question des origines tribales avant le mariage se pose pour presque tous les Camerounais, mais elle n’a jamais empêché une véritable union entre deux compatriotes qui s’aiment, ni ciblé une aire géographique spécifique en particulier. Et de surcroît, le joueur aurait dû faire profil bas après que ses propos ont involontairement fuité, ce qu’il n’a malheureusement pas eu la bonne idée de faire immédiatement.

Lettre ouverte aux soutiens de Hongla

Et à tous ceux qui soutiennent Martin Hongla, je vous informe que vous ne perdez rien pour attendre. À tous ceux qui proclament « qu’il a bien parlé », « qu’il n’est pas hypocrite » et que sais-je encore, je leur rappelle que les conflits interethniques ont une date de déclenchement qui est connue, mais qu’on ne sait jamais quand est-ce qu’ils pourront définitivement se terminer. L’exemple du NoSo nous le rappelle à escient, cette crise séparatiste qui s’est déclenchée sur un simple petit malentendu. Le cas du Rwanda peut aussi faire école. Car à cause d’un minuscule quiproquo, le 6 avril 1994, les Hutus et les Tutsis s’étaient déchiquetés à coups de machettes et de haches, pour un bilan inimaginable de 800 000 morts en quatre-vingt-dix jours seulement…

À tous ceux qui disent que Martin Hongla est un héros, je les rassure qu’ils ne perdront rien pour attendre. Car c’est le tribalisme et la xénophobie qui ont conduit l’humanité à l’esclavage, à l’apartheid ou encore à l’extermination des peuples juifs. C’est le tribalisme qui est la cause des génocides, des guerres civiles et des razzias. Les gens qui minimisent les propos de Martin Hongla, et qui le soutiennent tels des imbéciles, ils ne mesurent pas les enjeux de telles déclarations. Ils ne savent pas que la guerre dans un pays commence par de petites phrases mal positionnées, par des idées vénéneuses qui finissent par s’implanter au sein d’une population potentiellement belliqueuse. Ils n’ont pas compris que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, surtout lorsque nous vivons dans un contexte aussi explosif que celui de notre pays le Cameroun.

Et lorsque la guerre arrivera, je vous promets que les soutiens de Hongla seront les tout premiers à le regretter du fond de leur chair, et à souhaiter que les hostilités s’arrêtent le plus rapidement possible.

Le Cameroun a besoin de l’unité nationale

Car en ce moment, le Cameroun vogue sur des braises ardentes. Nous avons des tensions sociales à tous les niveaux de notre société, et toutes ces énergies négatives peuvent provoquer une détonation à tout moment. Nous avons la question de la transition présidentielle qui interroge. Nous avons les problèmes de la vie chère. Nous avons besoin de l’électricité, de l’eau et des routes accessibles. Nous avons le problème des enseignants qui ont déjà trop supporté. Nous avons la question du chômage. Nous avons les affaires foncières qui sont une véritable bombe à retardement. Et avec tout ceci, vous voulez également nous rajouter des conflits inter-tribaux ?

Martin Hongla n’aurait pas dû dire ce qu’il a dit, et pour cela il doit être radicalement suspendu. Radié à vie ! Martin Hongla s’est positionné en leader d’une fibre tribaliste haineuse, bien malgré lui. Le Cameroun n’a pas besoin de fixation ou de stigmatisation sur une tribu particulière, et je ne le dis pas uniquement parce que je suis un ressortissant de la communauté bamiléké.

Il faut immédiatement radier Martin Hongla !

Donc un footballeur international qui tient des propos tribalistes, tendant à semer la division et à propager la xénophobie au sein de la population camerounaise, c’est tout simplement abject et impardonnable ! D’ailleurs c’est pour cette raison qu’il faut sévèrement punir Martin Hongla…

Il faut suspendre Martin Hongla ! C’est un footballeur que j’aimais bien jusqu’à présent, mais ses sorties sont maladroites, impromptues, et sa radiation devrait permettre de restaurer la sérénité au sein de la tanière des Lions indomptables. Il faut suspendre Martin Hongla ! Cela serait un message clair et limpide, signifiant à tous les Camerounais qui veulent s’opposer à notre cohésion nationale, que nous ne laisserons pas la xénophobie prospérer au sein de de notre population pacifiste. Il faut radier Martin Hongla de notre sélection nationale préférée, et cela pour une durée incompressible de quatre-vingt-dix-neuf ans !

Parce qu’il n’a jamais été un joueur indispensable à notre équipe ; il est un footballeur moyen qui végète dans les clubs européens de seconde zone, et il est déjà arrivé au maximum de ce qu’il pouvait représenter dans le monde du football. Martin Hongla vient de dégrader son image, il a attiré une lumière négative sur sa personnalité dorénavant détestable, et maladroitement il s’est fait plein d’ennemis.

On n’a jamais eu besoin de tribalistes comme Martin Hongla ici au Cameroun.