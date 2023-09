CAMEROUN :: Ouverture du Centre de Demande de Visas pour la France à Douala :: CAMEROON

L'ambassadeur français au Cameroun, Thierry Marchand, a officiellement inauguré le tout nouveau centre de demande de visas pour la France à Douala le jeudi 28 septembre 2023. Cette inauguration fait suite à celle de Yaoundé qui a eu lieu mercredi dernier. Le centre, situé au sein du Douala Grand Mall, ouvrira ses portes au public le lundi 2 octobre prochain. La cérémonie d'inauguration a réuni des personnalités telles que le gouverneur de la région du Littoral, Samuel Dieudonné Ivaha Diboua, et le chef de l'antenne protocolaire et consulaire du ministère des Relations extérieures à Douala, Simon Pierre Omgba Mbida. La gestion de ce centre, tout comme celui de la capitale politique, est confiée à l'opérateur TLS Contact.

Lors de la visite inaugurale, Christophe Deherre, directeur Afrique subsaharienne de TLS Contact, et son équipe ont guidé l'ambassadeur et sa délégation à travers toutes les étapes du processus de demande de visa. Les services offerts par TLS Contact comprennent l'information aux demandeurs de visa, la gestion des rendez-vous, la vérification des données et des documents, la saisie des frais, la capture des données biométriques et le retour des passeports. Certaines de ces étapes peuvent également être effectuées en ligne sur le site de l'opérateur. Toutefois, il est important de noter que la décision finale d'octroyer ou de refuser un visa relève de la compétence des services consulaires du consulat général à Douala et de l'ambassade à Yaoundé. De plus, un point de collecte est ouvert à Garoua, dans la région du Nord, pour les demandeurs de visas du septentrion.

Cette externalisation du processus de demande de visa est perçue comme un moyen de moderniser et de simplifier la procédure, conformément à la vision de l'ambassadeur de France au Cameroun, Thierry Marchand, qui s'est engagé à réformer un système jugé "assez bloqué" depuis son arrivée il y a un an. Les avantages de cette nouvelle approche incluent un gain de temps et une amélioration des conditions d'accueil pour les demandeurs de visas, contribuant ainsi à faciliter la mobilité entre le Cameroun et la France, une priorité de la diplomatie française.

Cette démarche s'inscrit dans un contexte où le nombre de visas délivrés est en augmentation. Jusqu'au 31 août 2023, 14 500 visas ont été accordés depuis le début de l'année, comparé à 13 000 à la même période l'année précédente. En remontant à la période pré-Covid, on observe une augmentation de 8 à 10%. Le taux de refus de visa est quant à lui resté stable à 25%. Les étudiants représentent une part significative de cette mobilité, avec 3 200 visas déjà délivrés à quelques jours de la clôture de la campagne estudiantine, et une centaine en attente de traitement.