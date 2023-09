Salomon Beas et plusieurs de ses camarades du Mouvement pour la renaissance du Cameroun libres :: CAMEROON

Il était exactement 13h 13 minutes lorsque Salomon Beas, sangle dans un costume bleu pétrole à franchi la porte de la prison de New Bell à Douala au Cameroun.

Le militant de Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC ) respire l’air de la liberté après 3 ans d’incarceration dans ce pénitencier. Accueilli par les militants de son parti, les sympathisants et autres badauds, la cour avant de la prison était prise d’assaut par cette cohorte humaine.

Sur la suite de son combat politique, le militant se dit plus motivé qu’avant son incarceration il cite comme devanciers Ruben Um Nyobe Ernest Ouandie et les autres combattants qui ont lutté pour l’indépendance et l’amancipation du Cameroun. Il faut dire que pour Salomon Beas, le combat ne fait que commencer.

Au moment où nous mettons sur presse, le pénitencier de New Bell est pris d’assaut. D’autres libérations sont attendues.

Il faudra souligner que Salomon BEAS, avait été condamné le 08 décembre 2021 par le tribunal militaire de Douala-Bonanjo à 03 ans d'emprisonnement ferme assorti d'une amende de 100 000 Fcfa et plus de 800 000 Fcfa de dépens. Les motifs qui avaient été retenus contre lui étaient : Insurrection, rébellion, révolution, attroupement, réunion non autorisée.

Il avait participé à la marche 22 septembre 2020 au lieu dit Cité sic Mobile Guinness à Douala et écroué par la suite avec plusieurs de ses camarades politiques à la prison de New-Bell.