Chute spectaculaire de Noureddine Bongo : De Prince Héritier du Gabon à la Prison

Noureddine Bongo, arrêté le 30 aout 2023 à Libreville au Gabon lors du renversement de son père Ali Bongo a été jeté en prison. Mondafrique revient sur la chute, aussi brutale qu’inattendue, de celui que l’on présentait comme le « prince héritier du royaume du Gabon ».

Les images ont fait le tour de la toile et ont été vus par des téléspectateurs de plus en plus nombreux de la télévision gabonaise : Noureddine Bongo aux côtés de l’un de ses proches, Ian Ngoulou, se tient devant plusieurs valises remplies de billets de banque contenant plusieurs milliards de Francs CFA

Ian Gislain Ngoulou, très puissant il y a quelques jours encore, a répondu lorsqu’on lui a demandé d’où provient tout cet argent: « de l’argent pour la campagne » (présidentielle) a-t-il répondu d’une voix étouffée dans un quasi-sanglot

À côté de lui, Nourredine Bongo, les traits tirés, calvitie prononcée et barbe broussailleuse, regard perdu, vêtu d’un tee-shirt noir Givenchy à 450 euros d’un pantalon sombre et de claquettes s’adresse à son compagnon désormais d’infortune : « Est-ce que tu réalises ? »

« Prince héritier du Royaume du Gabon »

Personne en effet ne réalise vraiment – à commencer par lui-même – que celui qui était tout désigné comme devant être le troisième Bongo à diriger le Gabon se retrouve ainsi exposé à subir le sort que la télévision officielle réserve en principe aux délinquants, criminels et « autres ennemis du président ».

Étroitement associé au pouvoir de son père alors qu’il était encore au très select Eton College, Noureddine Bongo avait fini par devenir incontournable au Gabon surtout après sa nomination coordinatrice général des affaires présidentielles le 5 décembre 2019 où il avait dirigé la très controversée Task force qui avait fait le ménage dans les commissions versées au sérail gabonais. Les groupes israéliens qui finançaient discrètement Frédéric Bongo, l’ancien chef du renseignement de la Garde présidentielle et un concurrent pour le jeune dauphin, avaient été particulièrement ciblés.

Après la présidence, avait été nommé au bureau politique de l’ancien parti unique – mais toujours parti Etat – le Parti Démocratique Gabonais (PDG-Fondé en 1967) et avait supervisé la campagne électorale d’Ali Bongo d’août 2023.

Dans les « affaires », Noureddine Bongo est à la tête de plusieurs entreprises entre Libreville, Londres et Dubaï….

Case prison

Jeté en prison par le parquet dirigé par le procureur général André Patrick Roponat qui fut jadis aux ordres de son père (donc de lui), Noureddine Bongo réalise qu’une page s’est tournée. Il n’en revient pas que c’est ce même magistrat qui menaçait à la télévision tous ceux qui aurait été tenté de contester vivement la réélection programmée d’Ali Bongo de subir la rigueur de la loi qui est le supérieur de celle qui a décidé de l’envoyer dans cette « prison bidonville », la sinistre prison centrale de Libreville que les Gabonais appellent « sans famille » …

Les faits qui lui sont reprochés par la Justice gabonaise sont nombreux. On peut citer haute trahison, détournement de fonds publics, imitation de la signature d’Ali Bongo et …. Trafic de drogue !

Un prince déchu

Certes, Noureddine Bongo est toujours à la tête d’une très importante « fortune », ses entreprises, ses comptes en banque semblent n’avoir subi aucun dommage. Fils chéri, d’Ali bongo, Noureddine Bongo, « Nono » pour les intimes, peut aussi compter sur la générosité de son père (qui est libre de ses mouvements et bénéficie d’une immunité de fait) qui possède selon le magazine Forbes 1 milliard de dollars soit 500 milliards de Francs CFA…

À sa sortie de prison, Noureddine Bongo pourra toujours se consoler en comptant sur ses propres millions qui sont géré avec sa propre mère, Sylvia Bongo (elle aussi aux arrêts). Sans parler du milliard de dollars de son père.

Au moins, il n’aura pas tout perdu…