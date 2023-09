CAMEROUN :: Fermeture de TéléSud : Jean Pierre Amougou Belinga tourne la page de l'aventure internationale :: CAMEROON

La chaîne TéléSud, dont le siège est basé à Paris, ferme ses portes, mettant fin à une brève aventure internationale sous la direction de l'homme d'affaires camerounais Jean Pierre Amougou Belinga, propriétaire du Groupe L'Anecdote. La nouvelle a été annoncée par le rédacteur en chef de la chaîne, Laurent Leleux, sur les réseaux sociaux, marquant ainsi la fin d'un chapitre de trois ans.

Laurent Leleux a partagé la nouvelle sur son compte LinkedIn en déclarant : "C'est officiel, TéléSud ferme ses portes. MERCI de m'avoir donné l'opportunité, au cours de ces 3 dernières années, de produire et présenter l'émission TLS+ au sein de laquelle j'ai eu l'occasion d'accueillir plus d'une centaine d'invités. MERCI de m'avoir donné la possibilité d'informer de manière pertinente nos téléspectateurs sur l'actualité de l'Afrique en présentant plus de 200 journaux télévisés de la mi-journée. MERCI de m'avoir permis de réaliser mon premier documentaire sur "l'école de l'excellence à Djibouti". Une page se tourne, il est temps à présent de penser à la suivante."

L'aventure internationale de Jean Pierre Amougou Belinga, surnommé "le zomloa des zomloa", aura été de courte durée. La chaîne TéléSud, basée à Paris en France, avait été rachetée par cet homme d'affaires camerounais en février 2020. Le Groupe L'Anecdote, dirigé par Jean Pierre Amougou Belinga, comprend également des médias tels que Vision 4 Cameroun, Vision 4 RCA, La Radio Satellite FM, l'hebdomadaire L'Anecdote, la Microfinance Vision Finance, et l'Université ISSAM.

La décision de vendre TéléSud semblait déjà germer dans l'esprit de Jean Pierre Amougou Belinga avant son arrestation le 6 février 2023 dans l'affaire Martinez Zogo. La chaîne ne générait pas suffisamment de revenus pour couvrir ses coûts opérationnels, ce qui a sans doute contribué à sa décision.

Des pourparlers préliminaires avaient déjà été engagés avec des investisseurs arabes basés à Paris en vue du rachat de la chaîne. Entre-temps, les employés avaient rencontré des difficultés financières qui avaient un impact sur la production.

La fermeture de TéléSud a été menée en toute discrétion et orchestrée directement par le directeur général du groupe Vision 4 et Jean Pierre Amougou Belinga en personne. Une audience au tribunal cette semaine a officialisé cette décision. La fin de TéléSud marque la fin d'une expérience internationale pour l'homme d'affaires camerounais, mettant un terme à un chapitre de son parcours médiatique.