Candidat au poste le plus élevé du parti, le premier vice-président est mis à l’index pour avoir utilisé des moyens anticonstitutionnels dans le but de disqualifier ses adversaires et s’adjuger du trône orphelin depuis la disparition de John Fru Ndi, le 12 juin 2023. Enquête !

La course à la présidence nationale du Social democratic Front (Sdf) a pris une tournure peu glorieuse. C’est du moins l’impression qui se dégage à l'approche de la Convention élective du parti, prévue les 28 et 29 octobre à Yaoundé en vue de désigner un nouveau Comité exécutif national. Le Messager a appris que des militants, impatients de connaître l’identité du nouveau Chairman, ont exprimé leur mécontentement, car il a été dévoilé que certains gros bonnets complotent pour introduire un « système électoral étrange» pour ladite Convention.

Après recoupements, leur ras-le-bol nait du fait qu'il est prévu d'introduire un système de liste alors même que les statuts du parti prévoient des élections individuelles, poste par poste, au sein du Nec.

Certains partisans du Sdf qui ont requis l’anonymat accusent le premier vice-président national, Joshua Osih, d'essayer d'«utiliser le système de liste pour tirer la couverture de son côté, car convaincu que ce système électoral garantira sa victoire ». L’un des caciques du parti qui s’exprime également sous cape par crainte d'être « victime de la hiérarchie actuelle du Sdf », confie qu’Osih et ses camarades d’infortune prévoient d'introduire un système de vote par liste, en tenant compte du fait qu'il sera difficile pour les autres candidats de présenter des listes.

Soutien à un candidat alternatif

Ainsi, explique-t-il, « les élections n'opposeront pas deux ou plusieurs candidats à un même poste, mais une liste à une autre. Cela favorisera grandement Osih,car ar il pourra utiliser la sympathie des autres pour se débarrasser de ses faiblesses. Il sera également difficile pour les autres ténors du parti d'apporter leur soutien à un candidat alternatif, de peur d'être victimisés ». Relevant au passage que l'introduction du système de liste n'est pas constitutionnelle selon les statuts du Sdf. Une évidence qu’Osih et ses acolytes prévoient de contourner en organisant une Convention extraordinaire le 27 octobre avant la convention élective ordinaire pour « faire avaler un amendement constitutionnel aux partisans du Sdf, en introduisant un système d'élection par liste ». « Cette modification et d'autres changements constitutionnels devraient ouvrir la voie à la victoire d'Osih et seront en sa faveur et au détriment de ses adversaires », ajoute notre source.

Pendant ce temps, il se susurre que l'amendement constitutionnel prévu verra également certains pouvoirs des exécutifs, régionaux et de district supprimés et transférés à la Comité national exécutif (Cne). Tout comme il serait également prévu d'introduire une clause constitutionnelle permettant à la Cne de nommer des chargés de mission pour contrôler les différentes régions. Toute chose qui serait similaire à ce qui existe au sein du Rdpc sous la forme de délégations régionales et divisionnaires permanentes. Constat de reporter, il est également apparu que la hiérarchie du Sdf commençait à craindre les élections et s'orientait de plus en plus vers le consensus. Le Messager a appris que la plupart des réorganisations régionales dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest se sont faites plus ou moins par consensus et non par élection.

La course vers le trône

Dans le cas de la région du Nord-Ouest, le comité de réorganisation, dirigé par l'honorable Fusi Naamukong, ancien membre du Parlement pour la circonscription de Bafut Tubah, s'est réuni à Bamenda le samedi 23 septembre, avec des délégués de tous les 35 districts de la région du Nord-Ouest. Dans le cadre d'un exercice qui tenait plus du consensus que de l'élection, il a été demandé à 30 membres de bureaux régionaux en exercice s'ils souhaitaient conserver leur poste ou se retirer.

Si beaucoup ont refusé, d'autres ont exprimé le souhait de conserver leur poste, tandis que d'autres encore ont été choisis pour remplacer les postes vacants.

Le maire de Bamenda III, Fonguh Cletus, a remplacé Hon Njong Evaristus en tant que président de la région Nord-Ouest. Bien ,que la plupart des postes aient été élus par consensus, il y a eu un sérieux désaccord entre deux délégués de Mezam, qui voulaient être respectivement vice-président et secrétaire général de la région.

Entre-temps, la réorganisation de la circonscription électorale de Tiko est prévue pour les jours à venir. Nous avons appris que la hiérarchie du parti tente également d'imposer un consensus à ses partisans. La réorganisation de la région de l'Ouest est prévue pour le 30 septembre et celle du,Littoral pour le 1er octobre. Suffisant pour comprendre pourquoi il se dit sous cape que la hiérarchie du parti, préconise également le consensus dans ces régions, et non l'élection. Une démarche qui risque faire chou blanc puisque la prolifération du consensus au sein du parti n'a pas été bien accueillie par certains partisans du Sdf. « Cela va étouffer les ambitions politiques au sein du parti. Cela signifie que les partisans populaires du parti à la base auront du mal à gravir les échelons du parti. L'esprit de la hiérarchie veut que le parti abandonne l'élection pour le consensus. Mais le Sdf est un parti populaire. Son règlement intérieur a toujours été favorable aux élections.

Pourquoi veut-on transformer le parti en un parti de négociations ? », S’interroge un ancien cadre du parti qui s’insurge contre ce qu’il taxe de coup d’Etat contre le Sdf. « Pourquoi devrions-nous adopter ce genre d'attitude au sein du Comité exécutif national ? Si nous allons à la convention et qu'il y a une élection, le leader élu aura le soutien de la base. Pourquoi devrions-nous avoir un leader qui arrive au sommet simplement par des négociations ? », s’indigne-t-il.

L’urgence d’un nouveau leadership

Pour l’heure, trois candidats sont connus pour être dans la course. Deux d'entre eux, Shewa David, coordinateur divisionnaire du Sdf dans la division de Donga Mantung, dans la région du NordOuest, et Ndenge Godden Zama, président de la circonscription électorale de Limbe I, dans la région du Sud-Ouest, ont déclaré publiquement leur candidature. En revanche, Joshua Osih, actuel premier vice-président national, ne l'a pas fait publiquement. Des sources concordantes soutiennent que l’homme avait payé la caution non remboursable de 7 millions de Fcfa, ce qui indique qu'il a jeté son chapeau dans l'arène pour le duel.

Par ailleurs, l'ancien maire de Kumbo et actuel coordinateur adjoint du plan présidentiel pour la reconstruction des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, Njong Donatus, a annoncé qu'il serait candidat au poste de premier vice-président national.

Pendant ce temps, Grace Ngwafor, journaliste chevronnée, brigue le poste de première vice-secrétaire à la communication. Langsi Abel, ancien maire de Bafut, sera candidat au poste de trésorier national, tandis que Hon Fobi Nchinda Simon se présente au poste de secrétaire national à la formation politique et à l'éducation.

Il convient de noter que le Sdf, le principal parti politique d'opposition autrefois dynamique, a vu sa fortune politique s'amenuiser considérablement. Le parti est sommairement devenu l'ombre de luimême, perdant le contrôle de la plupart de ses bastions dans le pays, notamment les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.

Les analystes de la scène politique estiment donc que pour que le parti retrouve sa vitalité, il devra se doter d'un nouveau leadership et d'un ou plusieurs nouveaux visages. Tout comme ils affirment qu'en essayant de redorer le blason du parti, le Sdf devra retourner à la planche à dessin;et réorganiser fondamentalement le parti pour rester pertinent, inventer un nouveau message, mobiliser un nouvel électorat et élire un nouveau type de dirigeants imprégnés d'idées nouvelles et de dynamisme.

A suivre !