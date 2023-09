Le Coup d'État Scientifique au Cameroun : Un Bilan de Destruction et de Chaos :: CAMEROON

Le Cameroun a été le théâtre d'un coup d'État, mais pas celui que l'on aurait pu imaginer. Il ne s'est pas manifesté par la force des armes ni par un renversement immédiat du pouvoir présidentiel. Au lieu de cela, il s'agit d'un coup d'État scientifique, une manœuvre subtile et destructrice qui a plongé le pays dans le chaos.

Le Coup d'État Silencieux

Contrairement aux coups d'État militaires, le coup d'État scientifique s'est opéré en silence, sans bruit de balles ni d'assauts spectaculaires. Il a été réalisé par un groupe de conspirateurs déterminés, qui ont réussi à évincer le Président de la République sans verser une goutte de sang. Ils ont pris le contrôle du pays en instaurant un climat de terreur.

Les Conspirateurs en Action

Le Ministre de la Communication et l'auteur de la théorie du Moulinex se sont battus avec acharnement pour gagner la faveur du Président. Ils ont cherché à bâtir leur réputation sur la violence et la répression, empruntant ainsi la voie dangereuse de leurs prédécesseurs.

Les Conséquences Dévastatrices

Le bilan du coup d'État scientifique au Cameroun est dévastateur. Des millions de citoyens ont été affectés, des infrastructures gouvernementales majeures ont été détruites, et l'économie a été mise à genoux.

Entreprises d'État Démolies

Des hauts gradés de l'administration, pourtant diplômés et honorés, ont bombardé les entreprises d'État qui constituaient l'épine dorsale de l'économie. Des sociétés comme la Camair, l'Oncpb, le Fogape, la Sotuc, la Camship, la Mideviv, et bien d'autres ont été réduites en cendres par les conspirateurs.

Le Parti au Pouvoir Fragilisé

Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais a également été pris pour cible. Les conspirateurs ont placé des chars d'assaut devant le siège du parti, symbolisant la destruction de la démocratie interne, la fragmentation de l'édifice politique, et la perte de la probité morale au sein du parti.

L'Impact sur les Finances Publiques

Les finances publiques ont également été touchées de plein fouet. Les conspirateurs ont saccagé le trésor public, laissant des milliers d'enfants sans éducation adéquate et des familles luttant pour subvenir à leurs besoins essentiels.

Le Peuple en Souffrance

Les citoyens ont payé le prix fort de ce coup d'État scientifique, avec une pénurie d'eau potable, des hausses de prix, des inflations sauvages sur les marchés, et des difficultés économiques généralisées.

Conclusion

Le coup d'État scientifique au Cameroun a laissé des cicatrices profondes et un pays en lambeaux. Les conséquences de cette manœuvre subtile sont bien plus destructrices que celles d'un coup d'État militaire. Le Cameroun a besoin d'aide internationale pour se relever de cette crise dévastatrice, et les responsables de cette conspiration doivent être tenus pour responsables de leurs actes.