La politique migratoire des pays occidentaux est pointée du doigt par le représentant permanent de la Russie auprès de l’Onu. Selon lui, l’UE ne s’occupe que des questions de migrations des Ukrainiens, ne prenant pas en compte celles des citoyens d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient.

L’afflux actuel de migrants en Europe est dû à l'ingérence de l'Occident dans les affaires d'autres États. Cette déclaration a été faite par le représentant permanent de la Russie au Conseil de sécurité de l’Onu lors d'une réunion sur la migration dans la région méditerranéenne, convoquée à l'initiative de Moscou ce 29 septembre.

"L'exode massif de personnes de la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord vers l'Europe est une conséquence de l'ingérence irresponsable et irréfléchie des pays occidentaux, y compris des pays de l'UE, dans les affaires intérieures d'États souverains afin de les déstabiliser et de changer par la force les gouvernements non désirés. Ces pays sont les principaux responsables de ces conséquences", a noté Vassili Nebenzia.