CAMEROUN :: Inauguration du Centre TLS Contact à Yaoundé pour la demande de visas français :: CAMEROON

Le siège du Centre TLS Contact Yaoundé a été inauguré hier par l’ambassadeur de France, Thierry Marchand.

A compter du 2 octobre prochain, le dépôt des dossiers de demande de visas sera désormais effectué auprès d’un centre TLS Contact (prestataire officiel pour la collecte des demandes de visa). Ceci, après inscription sur le site France Visas et prise de rendez-vous sur le site dudit centre.

L’objectif étant d’améliorer l’accueil des usagers et de fluidifier les démarches pour l’obtention du visa français. En fonction du lieu de résidence des usagers, les dossiers pourront être déposés dans un centre TLS Contact à Yaoundé, Douala, mais également à Garoua.

Hier, l’inauguration par l’ambassadeur de France, Thierry Marchand, du Centre TLS Contact Yaoundé sis à la rue école publique à Bastos, marquait une nouvelle ère dans le processus. C’était en présence de Gervais Edmond Bindzi Edzimbi, directeur du protocole, du cérémonial et des affaires consulaires au ministère des Affaires extérieures, de Christophe Deherre, directeur Afrique subsaharienne de TLS Contact et de Lilia Hacini, directrice pays de TLS Contact.

Au cours de la cérémonie, les médias ont eu l’honneur d’effectuer une visite guidée des locaux fraîchement aménagés, aérés et décorés. De la salle d’accueil à la salle d’attente, Lilia Hacini a entretenu les médias sur les différentes démarches requises pour obtenir un rendez-vous auprès de TLS Contact, mais également sur la procédure suivie par les services consulaires français en vue d’instruire les dossiers des demandeurs. En plus du suivi de l’évolution de la demande sur l’application France-visas, le service TLS Contact permettra aux usagers d’être informés de l’issue de la procédure et du rendez-vous de récupération du passeport.

Pour S.E. Thierry Marchand, c’est une nouvelle ère de demande de visas français qui s’appuie sur la modernité technique et d’accueil. La volonté affichée étant d’accélérer et de simplifier le processus de demande des visas et de gagner du temps. De sorte que les usagers ne soient pas victimes des arnaqueurs très souvent aux aguets. « Il y a tout juste un an à mon arrivée, j’ai fait du sujet des visas, un sujet prioritaire. La situation était mal en point, le système était bloqué à cause de plusieurs dysfonctionnements qui pénalisaient des Camerounais qui, légitimement souhaitaient obtenir un visa pour aller en France.

Notamment avec une qualité de service qui n’était pas au rendez-vous », a confié le diplomate français. Il en a profité pour faire le point sur les chiffres de la demande locale. Il en ressort que la tendance haussière se poursuit en comparaison à la même période en 2022, toutes catégories de demandeurs confondus. Du 1er janvier au 31 août, 14 500 visas ont été accordés contre 13 000 à peine, l’année dernière à la même période. De même, depuis un an, le nombre de visas de circulation a doublé. Il se situe à plus de 120% cette année par rapport à 2022. Le taux de refus reste stable avec à 25% des dossiers instruits. Concernant la mobilité des étudiants, actuellement plus de 3 200 visas ont déjà été délivrés.