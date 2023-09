CAMEROUN :: Mort suspecte d'un vendeur de grillades après des menaces de son concurrent :: CAMEROON

Alain Benoît T., vendeur de grillades, est mort lundi, après avoir reçu des menaces de son concurrent Samson A., à qui la famille endeuillée a voulu remettre le corps.

Alors qu’il s’installait pour la soirée de lundi, Alain Benoît T., 36 ans, menuisier reconverti dans la vente de grillades de porc, et posté devant un bar à Yassa, lieudit « Nouveau secteur », a été pris d’un malaise. L’homme a dit à son cadet de poursuivre la mise en place et demandé qu’il fasse venir sa fiancée, se plaignant de vertiges. Pendant qu’on le conduit à l’Hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala, Alain Benoît T. rend l’âme. Les siens appellent aussitôt le propriétaire du bar dont Alain Benoît louait un pan de la devanture. Pour l’informer, mais surtout lui demander de s’assurer de la personne de Samson A., 33 ans, autre vendeur de porc braisé, qui partageait avec le défunt la clientèle du coin.

Selon diverses auditions effectuées par la gendarmerie, Samson A. et son concurrent avaient une relation heurtée depuis environ deux semaines. Le propriétaire du bar, Armand H. K., avait été saisi par le premier, qui accusait le second d’avoir versé des « produits » sur son lieu de vente, ce qui aurait fait chuter ses recettes. Il rentrait désormais avec beaucoup d’invendus. Sans preuves, le bailleur des deux « braiseurs » avait dit qu’il ne pouvait rien faire.

La tension persistant, Alain Benoît aurait proposé au bailleur de reprendre l’espace de son concurrent, et mis un an de loyer dans la balance. Ce que le barman a refusé sur la base de l’argumentaire suivant : Samson A. était enseignant, il a perdu son emploi dans des conditions difficiles, et a le droit de se refaire.

Vendredi dernier, d’après des témoignages de serveuses, les deux hommes se sont disputés plus violemment que jamais. Le lendemain, Alain Benoît n’est pas venu, son comptoir a été tenu par son cadet. Le dimanche, il a repris du service et la querelle a recommencé, après que les deux hommes ont écoulé toute leur viande. Samson A. aurait déclaré à son vis-à-vis avoir découvert qu’il était allé le « lier » mystiquement dans son village. Avant d’ajouter que ça ne marcherait plus, qu’il n’enregistrerait plus jamais d’invendus. Ce à quoi Alain Benoît a répliqué qu’on ne « joue pas » avec lui. Alors, Samson A. lui a tendu sa paume de main en signe de défi : « Si tu vis encore d’ici trois jours… ». Alain Benoît a tapé dans la paume de son concurrent, façon de relever le défi… On n’aura donc pas attendu trois jours.

Quand son concurrent est emmené à l’hôpital, une serveuse apostrophe Samson A. et lui dit en substance que la veille, il a avancé certaines paroles à Alain Benoît, qui est à présent mal en point. Après avoir reçu le coup de fil lui annonçant la mort de son locataire, le barman est sorti, pour constater que Samson A. avait disparu, ne laissant derrière lui que son parasol et quelques effets. Revenue sur les lieux, la famille d’Alain Benoît va saccager ces installations. Le corps du « braiseur » trentenaire a été déposé à la morgue de l’hôpital de district de Logbaba.