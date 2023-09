Arrestation d'un Escroc Prétendant Agir au Nom de la Présidence de la République du Cameroun :: CAMEROON

Le nommé, Dim M., 39 ans, a été pris dans les mailles du commissariat central n° 3 de Yaoundé depuis le 6 septembre dernier. Il est arrêté avoir utilisé la signature et le cachet de M. Ahmadou Sali, directeur des Affaires générales de la présidence de la République du Cameroun. Des outils qui lui permettaient de bénéficier de certains services et d'escroquer des victimes.

Selon le commissaire divisionnaire Ekema Francis Kange, tout part d’une affaire non concluante avec Cédric Mayo, chef d’entreprise. « Le suspect a promis au jeune entrepreneur de lui obtenir une lettre de recommandation de la présidence de la République, pour lui permettre de gagner certains marchés et services dans une entreprise de la place. Un service qui devait être rémunéré à 30 millions de F. Sauf qu’en obtenant ladite lettre, le chef d’entreprise constate qu’elle est truffée de fautes élémentaires.

En plus, le siège de l’entreprise pour laquelle il sollicitait le service se trouve à Yaoundé, et non à Douala comme indique le document prétendument signé du directeur des Affaires générales de la présidence de la République du Cameroun, obtenu par Dim M. C’est à ce moment-là qu’il décide de retirer ses 30 millions déjà déposés dans un compte bancaire. Et dénonce le suspect à la police », explique le commissaire divisionnaire. Ne sachant pas que ses faits et gestes étaient déjà épiés par les forces de l’ordre, Dim M. va poursuivre son travail de « facilitateur ».

Il va tomber cette fois sur un responsable du ministère des Enseignements secondaires, à qui il promet une nomination à la présidence de la République contre la somme de sept millions de F. « Heureusement, ce plan n’ira pas jusqu’au bout. Car c’est au moment de la conclusion de l’affaire que le suspect est cueilli par les éléments du commissariat central n°3. Une fois dans les murs du commissariat, il a tenté une évasion qui n’a pas porté de fruits », ajoute le fonctionnaire de police.

Une perquisition effectuée à son domicile, à Ebolowa dans la région du Sud, a permis de constater qu’il avait en sa possession des cachets au nom du directeur des Affaires générales de la présidence de la République. Ainsi que plusieurs lettres de recommandation et de patronage adressées à des entreprises et signées par le haut responsable du Secrétariat général de la présidence de la République. Des documents avec pour objet soit de solliciter un poste, un recrutement ou encore de donner certaines instructions. D’autres enquêtes ont permis de découvrir que Dim M. est un ancien employé de la Fondation Chantal Biya.