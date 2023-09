CAMEROUN :: Les collections du musée national comme support pédagogique:chemin de bataille du directeur général :: CAMEROON

Cette problématique était au centre des échanges tenue hier à l'esplanade du musée national, dans le cadre de la Conférence Thématique Mensuelle.

Ladite conférence était placée sous le thème : musée et éducation : collections du musée national comme supports pédagogiques et d'affirmations de l'identité culturelle camerounaise, avec un panel constitué d'artistes plasticiens, d'enseignants.

2h d'échanges avec une prise de parole de 15minutes pour chaque intervenants.

«Le musée est une ouverture vers le monde, le musée national est un lieu chargé de symbole , interconnexion, thérapeutique» c'est sur ces mots que l'artiste plasticien , graphiste et designer camerounais Alioum MOUSSA a donné le ton de cette conférence mensuelle, lors de sa prise de parole , quant au coordonnateur du pôle art plastique , par ailleurs membre fondateur de la SOCADAP ( Société Civile Camerounaise des Droits d'Auteurs d'Arts Plastiques et Graphiques) André Timothée LEBOUM il s'est apesenti sur le cas du pôle art plastique dont il est coordonnateur :« l'inauguration des nouvelles espaces au musée national il ya quelques semaines est une valeur ajoutée sur les activités du pôle art plastique » on rappel que ce pôle organise chaque année des vacances artistiques dans les 10 régions du Cameroun.

Précisons que le thème central lors de cette conférence mensuelle avec pour principal sous thème : le rôle pédagogique didactique du musée à ce sujet le coordonnateur du pôle art plastique est entrain de mettre sur pied un institut professionnel des arts plastiques au Cameroun dont la première cuvée est prévue pour l'an 2024. Pour lui l'apprenant en art plastique qui se retrouve devant un objet d'art , stimule son éveil artistique .

L' autre sous thème aussi important lors cet échange mensuelle portait sur le musée comme lieu d'inspiration, d'expression artistique pour Justice Christine AVOUZOA inspecteur pédagogique d'Éducation Artistique et culturelle, coordonnatrice adjoint au pôle culturel et artistique du MINESEC , il faudrait une synergie d'action entre le ministère en charge de l'éducation au Cameroun et le musée national pour que les programmes scolaires intègrent aussi l'aspect pratique dans les musées ( enseignement approche par compétence ) , il faudrait à ce sujet une campagne de sensibilisation dans les écoles ( musée mobile ) , l'exonération des prix en faveur des élèves pour leurs accès au sein du musée national, mettre en place des ateliers de formation comment une leçon d'histoire peut servir comme outil pédagogique dans nos musées.

Julius NGEH Epie MESUMBE directeur du groupe scolaire GBPS de Mbankomo le musée permet de transmettre le savoir de façon ludique et rendre ce lieu de rencontre incontournable entre amis, famille .

Rappelons que cette conférence mensuelle organisée au sein du musée national chaque dernier mercredi du mois est une initiative du Directeur Générale du musée national Hugues HEMEN TCHANA dont l'objectif crucial était de réunir les artistes d'art et les pédagogues afin de les montrés comment utiliser les collections d'art comme support pédagogique au sein de nos établissements scolaires , pour le directeur le public scolaire constitue un élément majeur pour ce thème central ( prescripteur de visite ) .

Des remarques et des suggestions ont été émises lors de cette conférence.

Un seul point à l'ordre du jour une collaboration entre le musée national et le ministère en charge de l'éducation nationale au Cameroun afin d'intéressé les jeunes élèves à la chose culturelle.

Pour la petite histoire c'est le 17 novembre 1988 que le président de la République Son Excellence Paul BIYA a transformé l'ancien palais présidentiel en musée national. Classé dans la catégorie des musées d'histoire .

Le musée national est ouvert tous les jours de lundi à vendredi dès 8h et reçois tous les visiteurs locaux , étrangers.