CAMEROUN :: ESSTIC : Nouvelles Règles du Code Vestimentaire pour une Éducation Décente :: CAMEROON

Dans un communiqué récemment publié, le directeur de l'École Supérieure des Sciences et Techniques de l'Information et de la Communication (ESSTIC) a annoncé une mise à jour importante du code vestimentaire de l'école. Cette décision vise à promouvoir la décence et le professionnalisme au sein de l'établissement, tout en renforçant les valeurs académiques.

Désormais, il est strictement interdit aux étudiants et aux enseignants de porter certains articles vestimentaires considérés comme inappropriés sur le campus de l'ESSTIC. Parmi les nouvelles règles du code vestimentaire, on retrouve l'interdiction de porter des culottes, des sandales, des faux cils, des faux ongles, des coiffures extravagantes de couleur non naturelle, des tenues près du corps, des piercings, et d'autres articles similaires.

Cette initiative vise à créer un environnement d'apprentissage plus sérieux et propice à la concentration. En établissant des normes strictes en matière de tenue vestimentaire, le directeur de l'ESSTIC souhaite instaurer un climat d'apprentissage respectueux des valeurs académiques et professionnelles.

Il est essentiel que tous les membres de la communauté de l'ESSTIC respectent ces nouvelles règles du code vestimentaire. Cela permettra de maintenir un environnement d'apprentissage serein et respectueux pour tous les étudiants et enseignants de l'école. Le respect de ces règles contribuera également à renforcer l'image de l'ESSTIC en tant qu'institution d'excellence académique.

En résumé, ces nouvelles directives en matière de code vestimentaire à l'ESSTIC visent à promouvoir la décence, la responsabilité et le professionnalisme parmi les membres de la communauté académique. Il est important que chacun y adhère pour garantir un environnement d'apprentissage positif et propice à la réussite académique.