BELGIQUE :: Rassemblement pacifique en soutien à Mathis et sa maman Rita, le dimanche 1er octobre 2023 :: BELGIUM

Dimanche 1er octobre 2023 de 14h à 16h, devant le Palais de Justice (Place Poelaert, 1000 Bruxelles)

Un collectif citoyen associatif s’est constitué en soutien à Rita et à Mathis suite au traitement inacceptable et injuste que celui-ci a subi au sein de son école.

Pour rappel, le 5 septembre 2023, dans une école primaire spécialisée de Nalinnes (province du Hainaut), Mathis, un jeune enfant de 9 ans est victime d’insultes racistes proférées par un autre enfant. Mathis est interpellé par l’équipe éducative à la suite de ses interpellations, tandis que l’autre enfant est autorisé à continuer de jouer.

Face à la réaction de Mathis à cette situation totalement injuste, l’école décide de faire appel à la police.

C’est ainsi que Mathis est victime d’un plaquage ventral, une technique de contention potentiellement létale sous les yeux de sa maman, et ce, dans l’enceinte même de l’école où Mathis suit sa scolarité. Des images filmées par la maman de Mathis montrent une opération policière particulièrement choquante : l’enfant est plaqué au sol et immobilisé pendant quinze longues minutes, un policier exerçant de ses deux genoux une force de contention sur son corps maintenu ventre à terre. Cette technique, interdite dans de nombreux pays, ne peut que tristement rappeler les meurtres d’Adama Traoré (2016), Lamine Bangoura (2018) ou encore Georges Floyd (2020).

Ainsi, le même jour, Mathis a été victime au minimum de trois injustices et faits de violence négrophobe : de la part d’un autre enfant, de la part de son école et de la part de la police. À ces trois injustices s'ajoute désormais celle de l’institution judiciaire, puisque le Parquet de Charleroi a confirmé l’absence de poursuites contre les policiers intervenus mais annoncé “l'ouverture d'un procès-verbal pour indiscipline à la suite du comportement de l'enfant”1

.

Cette affaire démontre à nouveau les mécanismes du racisme institutionnel qui, en l'espèce, se déploient à l’école, ainsi que l’urgence d’une réponse politique claire afin de lutter contre le racisme, la négrophobie spécifiquement au sein des écoles et globalement au sein de toutes les institutions de notre société.

Ainsi, nous, collectif citoyen et associatif de soutien, entendons soutenir Mathis et sa maman Rita en organisant un grand rassemblement pacifique ce dimanche 1er octobre 2023 de 14h à 16h, devant le Palais de Justice de Bruxelles pour :

- dénoncer le racisme institutionnel.

- rappeler que l'école est un lieu d'apprentissage et non un terrain de violence (y compris raciale)

- revendiquer la fin de toutes les poursuites pénales et disciplinaires contre Mathis et sa maman ; la condamnation par Mme Caroline Désir et Wallonie-Bruxelles

Enseignement des graves abus et violences commises contre Mathis le 5 septembre 2023 par l’école et la police; l’interdiction du plaquage ventral et de la clé d’étranglement en tant que techniques d’immobilisation létales ; la condamnation ferme de ces techniques contre des mineurs par le Délégué Général aux Droits de l’Enfant ; la tolérance zéro au racisme dans les écoles ; la réforme en profondeur du système éducatif en matière de lutte contre le racisme et la

négrophobie (en ce compris les formes d’orientation punitive et de relégation des enfants issus de l’immigration vers l’enseignement spécialisé); la refonte du cadre réglementaire autorisant l’intervention policière dans les écoles.

Tolérance zéro au racisme dans les écoles,

Tolérance zéro au harcèlement scolaire,

Justice pour Mathis!

Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2023

Le collectif citoyen associatif en soutien à Rita et Mathis

Contacts Presse :

Véronique Clette-Gakuba : +32 473 30 41 67

Marcelle Kom : +32 470 05 39 86

Jérôme Tchoufang Tchuindjang : +32 496 29 39 00

Références:

1-https://www.rtbf.be/article/nalinnes-la-direction-dune-ecole-fait-appel-a-la-police-pour-maitriser-un-enfantde-9-ans-choquee-la-maman-a-filme-la-scene-11252033

Carte blanche, “Un jeune enfant plaqué au sol par un policier, poursuivi pour indiscipline: et la justice dans tout ça?