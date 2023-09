CAMEROUN :: CIMENCAM : Remise de Prix d'Excellence et Fournitures Scolaires pour la Rentrée 2023 - 2024 :: CAMEROON

Cette année encore, les Cimenteries du Cameroun (CIMENCAM) ont mis les petits plats dans les grands. Dans le cadre de la rentrée scolaire 2023 - 2024, des prix d’excellence et des fournitures scolaires ont été remis aux élèves de Figuil, Biou, Bergui et Nomayos. Les cérémonies ont eu lieu les 14 et 20 septembre 2023.

Une action citoyenne

C’est une action cyclique et régulière qui entre dans l’activité normale de l’entreprise. Cette année encore, CIMENCAM n’a pas dérogé à la règle d’une action citoyenne qui consiste à être utile à la jeunesse à travers le financement de leur éducation. Ici, on confesse qu’un enfant bien formé est un gage de développement. L’éducation occupe une place de choix dans la stratégie de développement durable de CIMENCAM. Cette année le déploiement s’est fait dans les régions du Centre et du Nord, signe qu’à CIMENCAM aucune communauté, aucun secteur n’est lésé.

Aussi, à chaque étape la remise solennelle de prix d’excellence et de fournitures scolaires, toute la communauté éducative c’est-à-dire, les autorités locales, les parents d’élèves, les responsables d’Etablissements et les élèves eux-mêmes étaient présents pour partager les espoirs d’une jeunesse tirée vers son développement. Au total 40 élèves ont bénéficié des prix d’excellence dont 10 au lycée classique de Figuil, 10 au lycée technique de Figuil, 10 au lycée Bilingue de Figuil et 10 au lycée de Biou. Les fournitures scolaires quant à elles ont eu au total 330 bénéficiaires dont 200 élèves issus de la communauté riveraine à la carrière de Bidzar (Bergui) et 130 issus des communautés riveraines à l’usine de Nomayos (Nkoumadzap, Nkong ondoa). Cet engagement réaffirmé de CIMENCAM pour les jeunes a eu un coût total de 10 millions FCFA.

Une responsabilité sociétale réaffirmée

CIMENCAM c’est aussi de nombreuses actions menées au profit et pour le bien-être des communautés. En s’inspirant du Plan 2030 du groupe Holcim, CIMENCAM s’est dotée d’une stratégie de durabilité toute aussi ambitieuse, soutenue par la volonté de créer sur fond d’autonomisation, de la valeur pour ses parties prenantes. Plusieurs actions menées pour la promotion de l’éducation. Les plus récentes sont entre autres la rétrocession de 04 salles de classe équipées au lycée bilingue de Figuil, la rétrocession de 02 salles de classe équipées à l’école publique de Zoatoubsi dans l'arrondissement d'Obala, la remise solennelle d’équipements (matériel didactique) au lycée technique et commercial d’Afanoyoa dans l'arrondissement de Yaoundé 3. CIMENCAM occupe la troisième place du classement RSE, issu de la 11ème étude menée par l’association ASCOMT/MALARIA, sur les entreprises socialement responsables au Cameroun.

A propos de CIMENCAM

CIMENCAM est la pionnière des cimenteries au Cameroun. Depuis 60 ans, l’entreprise met à la disposition de sa clientèle des solutions de construction de qualité, grâce au savoir-faire de ses équipes et l’expérience du Groupe Holcim, leader mondial des matériaux de construction, dont elle est une filiale. Elle exerce ses métiers dans le respect des valeurs fondamentales inscrites depuis toujours dans sa stratégie : santé & sécurité, satisfaction clients, excellence, responsabilité, éthique. CIMENCAM, c’est 3 actionnaires dont Lafargeholcim Maroc Afrique (LHMA) avec 55%, La SNI du Cameroun avec 43% et les collaborateurs avec 2%, pour un capital d’environ 14 milliards 560 millions de FCFA. CIMENCAM, c’est un effectif de 350 employés environ pour 04 opérations : une station de broyage et une usine à mortiers à Bonabéri, une cimenterie intégrée à Figuil, et une station de broyage à Nomayos.