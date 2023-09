CAMEROUN :: MTN Cameroon s’engage pour les handicapés

Une cérémonie a eu lieu à Douala, capitale économique du Cameroun. En présence de Melvin Akam, General Manger Regulatory and Corporate Affairs, Marie-Rose Daya, General Manager Customer Experience, d’Anne Marie TAMBUA, Chef de Service de la Protection des Personnes Handicapées et des Personnes Âgées, représentant le Délégué régional des Affaires sociales pour le Littoral.

C’était à l’occasion de la célébration de la Semaine internationale des personnes sourdes, du 18 au 23 septembre, et la Journée Internationale des langues des signes, le 23 septembre 2023. Marie-Rose Daya « Il est important que tous nos clients quelles que soient leurs conditions aient droit à une expérience de qualité, quel que soit le canal par lequel nous interagissons avec eux. C’est dans cette optique que nous formons les employés de nos agences en langues des signes », a expliqué Marie-Rose Daya. MTN a saisi l’occasion de célébration de la journée internationale des langues des signes pour féliciter les agents formés, les présenter au grand public et également pour leur remettre leurs certificats de formation.

En plus de cette initiative, MTN Cameroon a dédié une ligne au support des personnes malvoyantes et non-voyantes via WhatsApp depuis juillet dernier. En ce moment, 130 personnes vivant avec un handicap sont en train d’être formées en infographie et en développement web dans 3 régions du pays. Tandis qu’une vingtaine fait partie des bénéficiaires de la Digital Academy, que la Fondation MTN organise en partenariat avec l’Institut Africain d’Informatique. Dans le même temps, MTN Cameroon s’assure que les personnes vivant avec un handicap ont accès à ses opportunités d’emplois et en bénéficient.

Ce qui est en accord avec le programme de responsabilité sociétale de MTN Cameroon, qui s’engage à réduire les inégalités et à travers la promotion de la diversité et de l’inclusion. « Notre approche de l’inclusion nous recommande d’accorder une attention particulière aux couches sociales les plus défavorisées, où nous comptons les jeunes, les femmes, les réfugiés et les personnes vivant avec un handicap. Pour ce dernier groupe, nous déployons des initiatives visant à améliorer leur accès à nos locaux, nos communications, nos produits et services et nos opportunités de formation et d’emplois », révélé Melvin Akam.

Au-delà de l’inclusion sociale, ce programme ESG (Environnement, Société et Gouvernance) fixe le cap de MTN en matière de préservation de l’environnement, de gouvernance et de valeur ajoutée économique pour permettre à l’entreprise d’agir en faveur du développement durable et de contribuer au progrès socioéconomique du Cameroun.