Burkina Faso: le gouvernement annonce avoir déjoué une "tentative de coup d'État"

Dans un communiqué, le gouvernement burkinabè de transition a annoncé qu’un coup d’État avait été déjoué le 26 septembre. Plusieurs acteurs présumés impliqués dans cette tentative ont été interpellés. Le gouvernement de transition au Burkina Faso a annoncé le 27 septembre au soir avoir déjoué la veille "une tentative de coup d'État".

"À l'heure actuelle, des officiers et d'autres acteurs présumés impliqués dans cette tentative de déstabilisation ont été interpellés et d'autres, activement recherchés", indique un communiqué du porte-parole du gouvernement lu à la télévision nationale.

"Le Gouvernement salue l'action patriotique et le sens élevé du devoir des forces de défense et de sécurité qui ont permis de mettre un coup d'arrêt à cette entreprise. Il rend un vibrant hommage à l'ensemble du peuple et singulièrement à sa jeunesse pour son engagement historique à défendre la patrie et à la protéger contre tous ceux qui veulent nous faire entrer à reculons dans l'histoire", poursuit le communiqué du porte-parole du gouvernement.

Le gouvernement, note la même source, "rassure que toute la lumière sera faite sur cette tentative du coup d'État. Il invite la population à la vigilance face aux amalgames savamment entretenus notamment sur les réseaux sociaux tendant à impliquer certaines personnes dont le chef d'état-major général des armées et l'ambassadeur du Burkina au Ghana".

"En tout état de cause les investigations en cours permettront de démasquer les instigateurs de ce complot", conclut le communiqué.