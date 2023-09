CAMEROUN :: S’achemine-t-on vers une présidentielle anticipée ? Le RDPC se prépare :: CAMEROON

Prévue pour le mois d’octobre 2025, On parle de plus en plus d’une élection présidentielle anticipée au Cameroun. Le Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais RDPC au pouvoir à Yaoundé a entrepris une vaste campagne de déploiement sur le terrain. Signe prémonitoire ou simple hasard de calendrier ? La presse surfe sur le sujet.

Qui gouverne à Yaoundé ? La réponse à cette épineuse question reste partagée et sujette à toutes les interprétations. Finalement, sur le terrain de l’action, la formule a été toute trouvée, bien connue du commun des Camerounais, elle se résume en « hautes instructions du chef de l’Etat » La nature ayant horreur du vide, le silence du Palais présidentielle d’Etoudi devient de plus en plus assourdissant. Du coup, l’hypothèse d’une présidentielle anticipée prend corps dans le débat politique ambiant.

C’est dans cette atmosphère qu’on apprend du journal Réalités Plus, paraissant à Yaoundé la capitale que, dans le RDPC, « Le SG Jean Nkuté bat le rappel des troupes ». Responsables des Sections, Membres du Bureau politique et du Comité Central du RDPC venus des 10 Départements du Centre ont échangé avec le SG du Comité Central ce 21 septembre 2023 à Yaoundé. Le sérieux des travaux ont laissé le sentiment que Jean Nkueté prépare un grand événement au sein du parti au pouvoir.



Une information relayée par Radio France Internationale « Le secrétaire général du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC), Jean Nkuété, a entamé, en fin de semaine dernière à Yaoundé, une tournée de mobilisation des militants. Des concertations qui vont le mener dans les dix délégations permanentes régionales du Comité central du RDPC. Les observateurs parlent du lancement des hostilités en vue de la prochaine élection présidentielle du Cameroun, voire des législatives et municipales ».

Avec, comme suite logique, des spéculations sur des remous au sein du parti de la flamme de Paul Biya « cette série de concertations pourrait jeter les bases d'un prochain congrès, douze ans après le dernier. Le congrès est une prérogative du président Paul Biya, et la succession du chef du l’État, sur toutes les lèvres, pourrait être évoquée au cours des travaux » Avec en filigrane une présidentielle anticipée.

Par ailleurs, le quotidien Le Messager parle de « Le processus de stabilisation de l’Extrême-Nord en bonne voie ». C’est l’information phare qui ressort de la 4e session du Comité national de pilotage du projet ‘’ Facilité régionale de Stabilisation du Bassin du lac Tchad : fenêtre du Cameroun ‘’ connu sous le sigle ‘’ RSF ‘’, présidée par Alamine Ousmane Mey, ministre de l’Economie, de la Planification et l’aménagement du territoire (MINEPAT)…



Aussi bien que l’Accès à l’eau potable : « 13 000 m3 de plus d’eau à Maroua ». Pour le quotidien EcoNews et Dans l’optique d’améliorer la desserte en eau potable dans la ville de Maroua, le ministre de l’Eau et de l’Energie vient de lancer les travaux de construction de cinq forages, pour une capacité supplémentaire de 13000 m3/j. Avec la forte demande en eau des ménages, les industries de transformation des produits de base, installées dans le département du Diamaré, peuvent-elles combler leur déficit en eau grâce à ce projet ?