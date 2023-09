CAMEROUN :: Protection des investissements étrangers : Le médiateur universel interpelle le Premier ministre :: CAMEROON

La société WOOD MIZER JOINT-VENTURE BELGO-CAMEROUNAISE, Victime de décisions de justice trafiquées, saisies arbitraires, patrimoine de la société évaluée à un milliard spolié.

Monsieur le Premier Ministre,

J’ai l’honneur de vous renouveler mon soutien de même que mes encouragements sincères.

Je prends avantage sur la circonstance, pour éveiller votre précieuse attention, sur la tendance dangereuse de destruction ou de mise en danger permanent, des investissements étrangers dans notre pays. Les nationaux non plus ne sont d’ailleurs pas épargnés, victimes de moult tracasseries.

Je sollicite à ce propos, votre concours et prompte intervention, pour mettre fin aux graves abus dont est victime la société WOOD MIZER, une entreprise spécialisée dans la promotion des logistiques industrielles et de transformation des grumes. Les documents annexés, permettent de découvrir comment un patrimoine de plus d’un milliard, est détruit et spolié impunément, sans qu’aucun recours ne parvienne à sauver l’honneur et la réputation de notre pays comme terre d’accueil des investisseurs. A l’évidence, les seuls investissements étrangers qui prospèrent dorénavant, sont mafieux, obscurs, et de financements douteux relevant clairement du blanchiment.

Connaissant votre patriotisme, j’attends de vous une réaction rapide pour rétablir le règne de la loi dans cette affaire et éventuellement faire condamner les auteurs, sanctionner les fonctionnaires de tout statut impliqué, et restituer les biens de la société WOOD MIZER.

Hautes et fraternelles considérations./.