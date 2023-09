LA REGION DE L’OUEST CAMEROUN PEUT EXPORTER L’ENERGIE HYDROELECTRIQUE VERS LE NIGERIA VOISIN. :: CAMEROON

Le plan de développement à long terme du secteur de l’électricité horizon 2030 (PDSE 2030) dévoile clairement l’immense potentiel hydroélectrique de la région de l’ouest Cameroun. Les départements du Noun et du Nde hébergent des sites pouvant produire jusqu’à 3000 MW d’énergie hydroélectrique, largement au-dessus de la capacité de production nationale actuelle.

Dans le département du Noun, le projet Noun-Wouri selon African Energy Company SA (AEC) qui a réalisé une étude sur ce projet estimé à 2500 MW le potentiel de ce barrage de production et réservoir qui va s’étendre sur 154 000 ha dans la région de l’Ouest. La première évaluation était de 1000 MW publiée par le MINEE. Le cout de ce projet est évalué à 2500 milliards de francs FCFA (3,8 milliards €).

A cote du Noun il y a le département du Nde avec deux sites identifies par le ministère de l’eau et énergie, nommes Bangangte Aval et Bangangte Amont, ces deux barrages ont les capacités respectives de 130 MW et de 100 MW.

Si ces projets sont réalisés, la région de l’Ouest produira plus de 2700 MW d’énergie hydroélectrique. Soit le double de la puissance installée actuelle du Cameroun. Tels sont les défis qui attendent le conseil régional de l’Ouest en quête de 6000 milliards de FCFA pour sa transformation.