AU CAMEROUN ON VOLE ET ON FAIT ACCUSER LA FRANCE

Depuis plus de dix ans le Cameroun n'est plus lié à la France par les accords coloniaux de défenses Depuis plus de dix ans la Russie assiste le Cameroun sur le plan sécuritaire Depuis bientôt dix ans la France n'est plus le premier partenaire économique du Cameroun. Depuis bientôt dix ans , la France n'est plus le premier client du Cameroun. Depuis bientôt dix ans la France n'est plus le premier créancier du Cameroun. Depuis bientôt dix ans la France n'est plus le premier fournisseur du Cameroun Depuis bientôt dix ans la France a perdu le leadership dans la fourniture du ciment. Depuis plus de dix ans ,la France n'est sur aucun gisement d'or dans l'est Cameroun. Depuis plus de dix ans la France est sur un seul projet minier encore non opérationnel au Cameroun (Éramet). Depuis bientôt dix ans les réserves d'or du Cameroun ne sont plus stockées en France mais à la BEAC. En dix ans , alors que le Cameroun se détachait de la France , Ouattara a fait passer le PIB de la Côte d'Ivoire désormais au double de celui du Cameroun. Eneo n'est pas français Camwater n'est pas français C'est Camtel le fournisseur de bande passante à Orange Ce n'est pas la France qui construit l'autoroute Yaoundé-Nsimalen Ce n'est pas la France qui construit l'autoroute Yaounde-Douala Ce n'est pas la France qui a construit à 7 milliards de FCFA le kilométre de route Kribi-Lolabe Ce n'est pas la France qui pilote le projet du barrage de Mekin, 15MW à plus de 100 milliards de FCFA La France n'est ni de près ni de loin impliquée dans le scandale de l'usine des tracteurs d'Ebolowa Ce n'est pas la France qui construit des centrales solaires d'un total d'à peine 250 kilos , même pas la moitié d'un MW à 53 milliards de FCFA La France écartée du gaz d'Etinde La France absente du plus gros projet minier du Cameroun , le fer de Mbalam La France exclus des gisements de bauxite du Cameroun. La France n'a jamais empêché le Cameroun de produire du riz, Cameroun à peine 250 milles tonnes , Côté d'Ivoire plus d'un million de tonnes. Albin Njilo