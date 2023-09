CAMEROUN :: Un Scandale à Douala 2ème : L'Opération Mafieuse de Denise Fampou pour Expulser 400 Familles :: CAMEROON

La ville de Douala est secouée par un scandale majeur impliquant la Maire de Douala 2ème, Denise Fampou, et plusieurs autorités administratives locales. Une opération présumée mafieuse, orchestrée en toute impunité, menace la vie de 400 familles qui ne cherchaient qu'à subvenir aux besoins de leurs proches.

Le 11 mai 2023, sans aucun préavis ni possibilité de relogement, 400 commerçants ont été expulsés du marché de la gare de New Bell par Denise Fampou, la Maire de Douala 2ème. Cette expulsion brutale a laissé ces familles désemparées, privées de leur gagne-pain, sans aucune alternative.

Le plus choquant dans cette affaire est que les boutiques en question sont situées sur un terrain privé de l'État. Malgré cela, Denise Fampou a pris la décision de tout démolir pour construire un nouveau marché, sans aucune forme de compensation ou d'avertissement préalable.

Le conseil municipal de Douala 2ème n'a pas été informé de cette décision, et aucune autorisation ou budget n'a été alloué par la mairie de Douala pour cette entreprise. Il semble que Denise Fampou ait utilisé son statut de Maire pour orchestrer une opération douteuse, en complicité avec un promoteur immobilier.

Dans le cadre de la construction du nouveau marché, il est allégué que les emplacements se vendent à des prix exorbitants, allant de 5 à 15 millions de francs CFA. Pour s'assurer du silence des autorités locales, certaines d'entre elles auraient reçu la promesse de se voir attribuer des boutiques.

Cette affaire soulève de sérieuses préoccupations quant à l'éthique, la transparence et la légalité des actions entreprises par les autorités locales. Expulser brutalement des centaines de familles sans préavis ni alternative, tout en profitant financièrement de cette situation, est inacceptable.

Il est maintenant impératif que les autorités compétentes mènent une enquête approfondie sur cette affaire pour déterminer la légalité de ces actions et s'assurer que justice soit rendue aux 400 familles qui ont été affectées par cette opération. Les citoyens méritent de vivre dans un environnement où leurs droits sont respectés, et où la transparence et l'équité prévalent dans les décisions prises par leurs élus locaux.