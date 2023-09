La Dénonciation du Tribalisme : Une Lutte pour l'Unité du Cameroun :: CAMEROON

La dénonciation du tribalisme peut parfois déclencher des réactions hostiles, mais elle demeure une nécessité incontestable pour construire une société plus équitable et unie. Quand quelqu'un réagit violemment face à une critique du tribalisme, cela peut être interprété comme une confirmation que le message a touché sa conscience. En effet, seul un tribaliste se sentirait aussi mal à l'aise lorsqu'on l'oblige à réfléchir sur ses propres préjugés.

Le tribalisme peut être comparé à une couronne de laideur morale que certains portent sans en être conscients. C'est pourquoi, lorsqu'on met en évidence cette réalité, certains individus peuvent devenir agressifs et blâmer ceux qui leur montrent le miroir de leur propre intolérance.

Bien que l'intention de dénoncer le tribalisme ne soit pas de blesser, la vérité peut souvent être douloureuse. Surtout lorsqu'elle remet en question des croyances erronées et des théories tribalistes conçues pour obscurcir la pensée rationnelle de la société. Néanmoins, cette réalité ne devrait pas nous décourager dans notre lutte contre le tribalisme au Cameroun.

Il est indéniable que le tribalisme est préjudiciable au Cameroun, bien plus que sa dénonciation. En tant qu'individus responsables, guidés par des principes éthiques, nous avons le devoir de dénoncer le tribalisme, même si cela dérange certaines personnes. Il incombe aux tribalistes de renoncer à cette attitude qui engendre division, injustice, haine et violence.

Il est essentiel de rappeler à ceux qui s'opposent à cette dénonciation que nous ne renoncerons jamais à défendre des causes justes, même si cela provoque de la douleur. Nos valeurs et notre éducation nous obligent à persévérer dans ce combat, sans compromettre nos principes. Pendant cinq ans, nous n'avons pas reculé devant les intrigues, et ce n'est pas aujourd'hui que nous céderons alors que nous ne faisons que défendre des causes justes.

Nous ne savons pas jusqu'où iront les tribalistes, mais nous savons que les causes justes finissent toujours par triompher. Tous les Camerounais ont leur place dans ce pays, qui n'appartient à personne en particulier. Le soleil doit briller pour tous, quelles que soient leurs origines ethniques. Le Cameroun se construira avec l'ensemble de ses citoyens ou ne se construira pas. Il se réalisera avec toutes ses communautés ethniques ou ne se réalisera pas. Il se réalisera avec les anglophones ou ne se réalisera pas.