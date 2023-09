Ces personnalités inspirent le plus confiance en Afrique, selon un nouveau classement :: AFRICA

Le top 3 des personnes "qui inspirent le plus confiance en Afrique" a légèrement changé sur les sept mois qui se sont écoulés après la présentation de sa première version. Une écrivaine sénégalaise se hisse au 3e rang du classement établi par l’Agence Ecofin. L’écrivaine sénégalaise Fatou Diome, est montée du 10e au 3e rang parmi les personnalités inspirant le plus confiance en Afrique en sept mois, indique la deuxième version du classement réalisé en septembre par l’Agence Ecofin.

Fatou Diome et le journaliste camerounais Alain Foka, qui conserve sa 2e place, se profilent "en intellectuels influents" du continent, a noté le média. L’industriel et milliardaire nigérian Aliko Dangote qui reste en tête du classement, comprenant au total 50 personnalités. Ayant fait sa fortune dans la cimenterie, Aliko Dangote reste la personne la plus riche sur le continent sur 12 ans consécutives. En mai 2023, sa richesse a atteint 20,5 milliards de dollars, selon Bloomberg.

L’entrepreneur et homme politique ivoiro-français Tidjane Thiam est en quatrième position, monté en puissance après son interview accordé à la télévision NCI, dans la perspective des élections présidentielles de 2025, selon l’agence.

Le Président de la transition du Mali Assimi Goïta clôt le top 5. Il a reculé d’une place par rapport au classement précédent de février. Au sixième rang se trouve l’homme d'État rwandais, l’ex-vice-Président et l’ex-ministre de la Défense, le Président actuel de la République depuis 2000 et président de l’Union africaine de 2018 à 2019, Paul Kagamé.

Anthony Elumelu, économiste et philanthrope nigérian, président de Heirs Holdings, Transcorp et créateur de La Fondation Tony Elumelu, occupe le 7erang. En 2020, Tony Elumelu a été nommé sur la liste des cent personnes les plus influentes dans le monde du magazine américain Time.

La 8e place appartient à Sadio Mané, footballeur international sénégalais reconnu en 2022 meilleur joueur de l'histoire de l'équipe du Sénégal de football.

Nathalie Yamb, femme politique, activiste, militante, influenceuse suisso-camerounaise, s’est hissée dans le top 10 en prenant la 9ème place, ayant amélioré sa position de 4 rangs par rapport à la version précédente.

Deuxième footballeur dans la liste, le camerounais Samuel Eto’o clôture le palmarès des 10 personnes africaines bénéficiant le plus de confiance sur le continent.

L’ex-Président ivoirien Laurent Gbagbo se retrouve à la 14e place. Envisageant un retour sur la scène internationale, il a enregistré une progression par rapport à sa position précédente relevée en février 2023, note le média.

L’entrepreneur et milliardaire américain d’origine sud-africaine Elon Musk se retrouve à la 25eposition de la liste ayant monté de 7 places depuis le début de l’année.