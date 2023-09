AFRIQUE :: 4 particularités culturelles qui caractérisent la Guinée :: AFRICA

La culture joue un rôle essentiel dans la vie des peuples et a une importance significative à de nombreux niveaux. Comme pour beaucoup d’autres pays de l’Afrique, la Guinée est un monde captivant qui éblouit par sa richesse culturelle. C’est une nation où l'histoire et les coutumes se marient harmonieusement. Découvrez, dans ce billet, les aspects particuliers qui définissent ce joyau de l'Afrique.

1- Histoires et traditions

La Guinée a une riche histoire et des traditions anciennes qui remontent à plusieurs siècles. En Afrique de l’Ouest, le pays de Samori Touré est l’un des gardiens de récits et événements passés de cette partie du monde. En effet, certains empires africains ont fleuri sur cette terre, léguant un héritage culturel qui perdure encore aujourd'hui.

Les Malinkés, les Soussous, les Peulhs et d'autres ethnies y perpétuent des coutumes ancestrales, transmises de génération en génération. Ce brassage est d’ailleurs l’une des particularités de ce beau pays. La Guinée TV , à travers des programmes bien pensés, se charge de partager ces valeurs à la jeune génération. C’est une belle vitrine pour la Guinée.

2- Musique et Danse

On ne saurait parler de cette nation sans aborder son attachement à la musique. La tradition orale étant un aspect très important de la culture, les griots jouent un rôle vital dans la préservation et la transmission des valeurs ancestrales. Leur talent n’est plus à démontrer entre voix mélodieuses et instruments traditionnels.

La kora, le djembé, et le balafon sont toujours présents dans les cérémonies, les mariages, les funérailles et les événements communautaires. En outre, la jeune génération n’hésite pas à puiser dans toute cette richesse culturelle pour proposer des mélodies urbaines. Les œuvres de ces artistes qui combinent modernité et tradition font la Une des actus culture , partout Afrique et même au-delà.

Les danses guinéennes quant à elles sont des explosions d'énergie et d'expression joyeuse, faisant vibrer chaque fibre de votre être.

3- Cuisine

En Guinée, on mange bien ! La gastronomie dans ce pays est variée et riche. La majorité des plats traditionnels est fait à base riz avec des accompagnements aussi divers qu’hétéroclites. Le poulet Yassa, mariné dans une sauce d'oignons et de citron, est un incontournable.

Expérimentez également le mafé qui est un ragoût de viande à la sauce d'arachide qui peut être servi harmonieusement avec du riz. N'hésitez pas à gouter le foutou, un plat typiquement traditionnel à base de banane plantain. En somme, la cuisine guinéenne est une véritable aventure pour les papilles.

4- Artisanat

En visite en Guinée, vous ne manquerez pas de trouver des souvenirs à rapporter chez vous. En effet, ce pays est réputé pour son artisanat traditionnel. Ceux qui travaillent dans ce domaine d’activités sont des virtuoses de la créativité. Vous n’avez qu’à observer les sculptures en bois envoûtantes, les masques mystérieux pour vous en rendre compte.

Leur génie se manifeste aussi dans la fabrication de tissus teints à la main aux couleurs éclatantes et des bijoux élégants. Souvent, chacune de ces œuvres est une pièce unique qui raconte l'histoire de l'artisan. Ce sont autant d’aspects culturels qui contribuent à la richesse et à la diversité de la Guinée.