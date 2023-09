CAMEROUN :: Septembre 2013 - Septembre 2023 Souvenirs d'un Monarque, parti en voyage vers les ancêtres :: CAMEROON

Septembre 2013 - Septembre 2023

Souvenirs d'un Monarque, parti en voyage vers les ancêtres, il y' a exactement 10 ans.

Que retenir de la vie et de l'oeuvre de KING DEIDO ESSAKA EKWALLA ESSAKA, affectueusement appelé De Gaulle ?

En exclusivité, Eric Christian NYA a recueilli de précieux témoignages des membres de la famille, habitants de Deïdo, personnalités politiques, autorités traditionnelles, sportif, artistes, collaborateurs, diaspora, sur ce leader charismatique, très aimé, qui a régné pendant 36 ans à la tête de la Chefferie Supérieure du Canton Deïdo.

Au moment où il entame son grand voyage cette semaine, King Deïdo est alors Premier vice-président des Rois d'Afrique, le Premier vice-président des chefs traditionnels du Cameroun, membre du Conseil Économique et Social et le président du NGONDO assemblée traditionnelle et rituelle du peuple Sawa.

Un roi ne meurt jamais...

A suivre ce mardi 26 septembre 2023 à 22h05 sur CRTV