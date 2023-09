CAMEROUN :: La ville de Douala de plus en plus connue par l'incivisme de ses habitants :: CAMEROON

Nous sommes à Douala et plus précisément au lieu dit carrefour Soudanaise, une file de liquide longe le trottoir. L’on croirait à une fuite d’eau des installations de la société d’exploitation des eaux de la place. En plein cœur du quartier Akwa et en plein midi, c’est l’odeur nauséabonde que dégage ce liquide qui détermine son origine.

Dans cette ville, capitale économique du Cameroun, l’incivisme des habitants excelle. Du matin au soir, les hommes déversent le contenu de leur vessie dans cette marre. Le cas du carrefour Soudanaise n’est pas isolé.

Autre lieu, autre pollution. Lieu dit Rond point Deido, sous un arbuste près d’une station service se trouve une marre d’urines. Au même endroit se trouvent des vendeurs de fruits, légumes, biscuits etc. L’odeur pestilentielle des lieux n’inquiète pas les habitants pourtant asphyxiés par l’atmosphère polluée « J’ai même vu une femme se tenir debout derrière un camion garé non loin d’un kiosque à journaux et faire pipi. Elles le font d’habitude sous les camions » déclare K. Romain, conducteur de moto taxi. « Nous sommes quelques fois obligés de nous soulager ainsi car les toilettes publiques n’existent presque plus à Douala » ajoute t-il.

Cette situation décriée dans les lieux sus cités est perceptible dans les coins les plus fréquentés de la ville de Douala. Nous avons même vu des personnes uriner le long des bags à ordures sur lesquels sont affichées des plaques indiquant : « Interdit d’uriner ici ».

Et comme si cela ne suffisait pas, nous nous rendons à la gare routière de Bonabéri en fin de matinée. Un passager assis sur une vieille caisse servant de banc dans la salle d’attente d'une compagnie de voyage se lève et contourne un véhicule stationné en attente des passagers pour aller faire pipi contre les pneus de ce dernier. Interrogé sur cet acte qui ne respecte aucune règle d’hygiène, il déclare un brin désinvolte, "je m'en fou. Il n'y a pas de toilettes dans cette agence". Ce qui est vrai dans cette agence de voyages comme dans la plupart, les promoteurs n'ont pas pensé aux toilettes publiques.

L'on se demande parfois comment ces propriétaires d'agence de voyages parviennent à obtenir l'autorisation d'occupation des lieux sans au préalable respecter les normes d'hygiène les plus élémentaires.

A Douala, la population n’a plus peur du regard d’autrui, la moralité n’a plus de sens. N’allez surtout pas demander à un individu en infraction de ne plus faire pipi dans les lieux non indiqués. Il vous dira d’aller porter plainte à Yaoundé. ( NDLR chez le Président de la République )

A la communauté urbaine de Douala (CUD), la police communale promet des répressions dures et sévères à toute personne surprise en train d’uriner sur la voie publique. Selon les responsables du service d’hygiène, plusieurs autres toilettes publiques verront le jour d’ici à là pour compléter la dizaine qui fonctionne déjà très bien dans certains quartiers de la ville. Les toilettes publiques ambulantes sont même envisagées, annonce t-on là bas.

Mais combien de personnes iront dans ces toilettes quand bien même nous savons le coût moyen de la moindre visite de ces toilettes publiques coûte 50 frs CFA ?

N’est t-il pas nécessaires au niveau des pouvoirs public d’organiser des campagnes de sensibilisations des populations afin de les amener à ne plus uriner partout ? Pourquoi ne pas multiplier les effectifs de la police communale qui veillera au strict respect des règles de civisme et de bienséance ? L’impunité a construit son nid dans cette ville tout comme dans tout le Cameroun. L’essentiel n’est pas de multiplier la construction des toilettes publiques, il faudra plutôt entretenir celles qui existent déjà car, nous avons constaté qu’à peine construites, elles sont toutes abandonnées, sans eau, sans éclairage à la merci des mouches.

Devant ces toilettes publiques ( Voir photo d'illustration), vous êtes stoppés à l’entrée par un amas d'ordures et une forte odeur. Tant pis pour celui qui s’aventurera à l’intérieur.