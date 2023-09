RUSSIE :: "Ouvrir de nouvelles portes aux enfants": tout savoir sur la venue du swahili dans les écoles russes :: RUSSIA

Quelles sont les perspectives de l’apprentissage des langues africaines dans les écoles russes? L’une d’entre elles - le swahili - commence à être enseignée cette année dans une école moscovite. Sputnik Afrique a parlé à un expert, à un étudiant et à une écolière pour en savoir plus.

Récemment, une école de Moscou a introduit cette année l’apprentissage de la langue swahili dans son programme éducatif. Sputnik Afrique a assisté à la première leçon et a interrogé des experts sur cette nouvelle initiative. Les langues africaines n’ont jamais encore été étudiées dans les écoles russes, même à l’époque soviétique, a expliqué à Sputnik Afrique Andreï Beltchenko, directeur adjoint de l’Institut des pays d’Asie et d’Afrique de l’Université d’État de Moscou.

Deux groupes ont déjà été formés et un troisième va vite apparaître, selon lui. "Qu’est-ce que cela va apporter aux parents et aux enfants? Cela ouvre bien entendu de nouvelles portes aux enfants. Ils vont apprendre la culture et l’histoire de l’Afrique."Il s’agit d’un projet en premier lieu éducatif, ajoute l’expert. D’ici deux ans, les écoliers parleront cette langue et pourront communiquer, que ce soit dans la rue ou sur les réseaux sociaux. En outre, des voyages en Afrique sont prévus.

"D’habitude, une personne arrivée en Afrique devient un fan de ce continent, il veut y revenir."

De bonnes perspectives

Ce projet revêt aussi une importance sociale, ajoute le scientifique. Il est supposé que les enfants ayant commencé à apprendre des langues africaines iront ensuite faire leurs études dans des écoles supérieures. Car les personnes maîtrisant ces langues pourront facilement trouver un emploi. Les organismes bancaires et les agences fédérales embauchent volontiers de tels spécialistes et leur proposent des salaires juteux, note Andreï Beltchenko.

Depuis des années, personne n’avait formé de spécialistes sur l’Afrique, regrette M.Beltchenko. Un manque d’africanistes est cruel, il est ressenti notamment par de grandes entreprises. C’est pourquoi "l’Afrique est très intéressant et d’actualité, et très lucratif en plus".

Selon lui, durant la scolarisation, il vaut mieux commencer avec les deux langues les plus répandues en Afrique, à savoir le swahili et l’amharique, qui ne sont en outre pas très difficiles à apprendre.

L’accès aux cœurs des Africains

De son côté, Danil Voronov apprend le swahili à l’université depuis quatre ans. Il l’a choisi en 2019, lorsque le premier sommet Russie-Afrique se tenait. "J’ai pensé que l’avenir appartenait à ce continent, et le swahili est la langue la plus parlée en Afrique."

Durant cette période, il a atteint un niveau assez élevé dans la pratique de la langue, selon l’étudiant, en 2023, il a déjà utilisé le swahili lors d’événements internationaux tel que la conférence parlementaire Russie-Afrique en mars. Une délégation de Tanzanie y était venue, conduite par le vice-président du parlement, et Danil y a participé en tant qu’interprète. Le leader de l’aile jeunesse du parti politique tanzanien Chama cha Mapinduzi est ensuite venu en Russie.

Il a aussi participé au sommet Russie-Afrique et travaillé avec les délégations de Tanzanie et du Kenya. "C’est en somme une expérience excellente." Le jeune homme espère que ses connaissances lui permettront de trouver un emploi dans un ministère ou une compagnie d’État.

Lors de son premier voyage en Afrique, "les Africains ont été choqués" par le fait qu’il parlait leur langue. Même des paroles simples, des salutations prononcées en swahili les réjouissent, et vous font aimer, selon lui.

"Les Africains sont globalement bons et positifs, mais dès que vous commencez à parler leur langue, on peut discuter de toutes les actualités et même avoir une bonne remise dans un magasin. Je peux dire avec certitude que la maîtrise du swahili ouvre l‘accès aux cœurs des Africains."

Des écoliers enthousiasmés

Iasmina, qui est dans sa neuvième année à l’école, apprend déjà l’arabe. Elle a choisi d’apprendre le swahili car elle s’intéresse à la culture africaine. "Je suis certaine que notre pays sera coopérer toujours davantage avec l’Afrique", dit-elle.

"Je pense que dans les années à venir, les langues swahili, haoussa et d’autres, seront de plus en plus populaires."

La jeune fille rêve de visiter les pays africains comme le Kenya, le Maroc ou l’Égypte, non pas en tant que touriste mais comme une personne maîtrisant l’arabe et le swahili.