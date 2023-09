Disparition de Bernard Tchaya : Un Hommage au Premier Opticien Camerounais :: CAMEROON

Le Cameroun pleure la perte d'un pionnier de la santé visuelle, Bernard Tchaya, le fondateur de Tchaya Optique International, décédé ce lundi 25 septembre 2023 des suites d'une maladie. Cet homme exceptionnel était bien plus qu'un opticien, il était un visionnaire et un entrepreneur qui a consacré plus de 50 ans de sa vie à améliorer la vue de ses concitoyens.

Bernard Tchaya était bien connu dans le secteur de l'optique au Cameroun et au-delà. En tant que premier opticien camerounais, il a ouvert la voie à de nombreuses générations d'opticiens et a contribué de manière significative à l'amélioration de la santé visuelle de la population. Son dévouement à la profession a laissé une empreinte indélébile dans le domaine de l'optique au Cameroun.

Bernard Tchaya était également une source d'inspiration pour de nombreux entrepreneurs et jeunes professionnels au Cameroun. Il a montré que la persévérance, la passion et le travail acharné peuvent conduire à la réussite, même dans des domaines moins explorés. Son histoire a été partagée avec les lecteurs du Magazine "Cameroon Ceo Magazine" par le Dr Claudel Noubissie, révélant ainsi une partie de son riche parcours.

Au-delà de ses réalisations professionnelles, Bernard Tchaya était apprécié pour sa générosité et son engagement envers la communauté. Il a toujours cherché des moyens de redonner et de soutenir des initiatives visant à améliorer la vie des autres.

La disparition de Bernard Tchaya laisse un vide immense dans le monde de l'optique au Cameroun et dans le cœur de tous ceux qui ont eu la chance de le connaître. Sa mémoire vivra à travers son héritage, son impact sur la profession et la gratitude de ceux dont la vue a été améliorée grâce à son expertise.

La communauté optique, les entrepreneurs, et la nation camerounaise rendent hommage à ce grand homme qui a été "au service de votre vue" pendant plus d'un demi-siècle. Bernard Tchaya restera à jamais dans nos mémoires en tant que pionnier, leader et modèle pour les générations futures.