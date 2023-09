ROYAUME-UNI :: PREMIER LEAGUE ANGLAISE : NOTTINGHAM FOREST A RENDEZ-VOUS AVEC BRENTFORD FC DANS LA BATAILLE D’ANGLE :: UNITED KINGDOM

Le dimanche 01er octobre 2023 au CITY GROUND stade mythique de la ville de NOTTIGHAM l’on suivra une rencontre exceptionnelle entre le club de la ville et un adversaire qui veut se faire une place au soleil cette saison en PREMIER LEAGUE. Une 7ème journée ô combien importante pour tous les clubs qui se mettront dans la bataille pour faire un meilleur résultat. Le leader des Paris sportifs comme à son habitude ouvrira les portes pour que chacun trouve son compte à travers Supergooal !

La confrontation NOTTINGHAM FOREST – BRENTFORD FC est le pont de passage pour lancer la nouvelle semaine de la meilleure des manières. Un match qui s’annonce plaisante, intense et surtout âpre au vu du dernier résultat des deux clubs en championnat. Avec sa cote de 2.45, BRENTFORD FC treizième au classement qui a montré de belles choses depuis le lancement a les faveurs des pronostics pour faire disposer de son adversaire et faire un excellent match afin d’obtenir un résultat positif qui lui permettra d’oublier la défaite encaissée à domicile et se remettre sur le bon chemin.

Mais il faudra compte avec NOTTINGHAM FOREST douzième au classement avec sa cote de 2.79 qui sera à la maison et donc capable de se surpasser pour défendre son honneur et donner plaisir à ses supporters qui seront derrière leur équipe afin qu’elle trouve les ressources pour faire un bon match et pourquoi ne pas réussir à prendre le dessus sur son vis-à-vis et garder une avance sur lui au classement.

Depuis 2014 sera le seizième match entre les deux formations avec une domination de BRENTFORD FC qui totalise neuf victoires contre quatre pour NOTTINGHAM FOREST et trois matchs nuls. Pour ce face à face il faudra s’attendre à une rivalité absolue sur le terrain pour la recherche du résultat.

