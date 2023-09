Y’en a Marre! La gangrène du tribalisme et l’hypocrisie des Camerounais… :: CAMEROON

Bien que les propos tribalistes tenus par un international dans une conversation privée soient éminemment exécrables, mais qui parmi les indignés virtuels peut prétendre qu’ils sortent de l’ordinaire de cette société camerounaise gangrénée par un tribalisme pathologique et systémique, jusque dans ces diasporas où prospèrent les regroupements communautaires d’inspiration tribaliste ???

Tout dans ce pays renvoie ses ressortissants aujourd’hui à leur origine ethno-tribale; et la moindre initiative collective ne suscite l’adhésion, donc la visibilité que si elle est portée par un ressortissant identifié comme appartenant à la communauté majoritaire et dominante du coin.

Crève d’hypocrisie sur un fléau qui a littéralement tué la cohésion nationale dans ce pays, empêchant pratiquement les Camerounais de se faire mutuellement confiance, y compris dans les rapports amicaux, affectifs et sentimentaux.

Cependant, y’en a marre des paresseux et des êtres zombifiés qui continuent de recourir au tribalisme sans même savoir ce que c’est. Ils ne savent pas que le tribalisme n’est rien d’autre qu’une politique de division héritée du colonialisme et du principe diviser pour mieux régner. Le tribalisme n’a aucune base biologique, d’autant plus que nous sommes tous des Bantous !

Mais, par la suite le tribalisme est devenu une arme utilisée par les pantins de la Françafrique, les politiciens véreux et prédateurs uniquement intéressés à maintenir la hiérarchie coloniale et les inégalités sociales telles qu’elles ont été héritées de la colonisation, sans surtout tenter d’égaliser les règles du jeu à travers notamment une ascension républicaine au mérite. Ils utilisent donc le tribalisme comme une forme de lavage de cerveau et de contrôle de la langue, contrôlant la façon dont les gens pensent et expriment les idées, ce qui nous prive pratiquement de notre histoire, de notre expérience vécue et de notre véritable identité.

Cela ne sert qu’à promouvoir la stratification socio-économique, la peur de l’autre et la violence politique. Il est temps que ces idiots zombifiés soumis à un lavage de cerveau arrêtent de jouer avec des allumettes !

Joël Didier Engo / Olivier Tchouaffe CL2P/ICL2P

