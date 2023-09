CAMEROUN :: Mamy Nyanga "J'avais 800 milliions de Fcfa à Afriland First Bank, mais je n'avais pas de voiture" :: CAMEROON

La dédicace de son livre ( biographie de 284 pages), le 07 juin dernier à Yaoundé, lui avait donné l'occasion de faire cette confession, devant une assistance médusée. La sénatrice Françoise PUENE, mieux connue et reconnue sous le petit nom de Mamy Nyanga, avait ainsi retracé, en 12 chapitres, son parcours de combattante. Comme une amoureuse ayant enfin trouvé la stabilité avec un prince charmant, Mamy Nyanga partage ses revers et ses réussites.

« L’itinéraire d’une débrouillarde devenue milliardaire », autobiographie de la sénatrice Mamy Nyanga, comme on pouvait s'y attendre, avait drainé grand monde, à l'hôtel Franco de Yaoundé dont elle est propriétaire. Tous tenaient à découvrir les secrets de cette femme, partie du petit commerce, pour devenir milliardaire.

Avec la note de lecture de la Professeure Viviane ONDOUA BIWOLE, l'on découvre que le livre autobiographique paru aux Éditions Éclosion, dévoile une autodidacte tenace et opiniâtre. «Handicapée par l’obligation d’abandonner assez précocement l’école, j’ai tenu bon ! Handicapée par le manque de moyens de subsistance à la maison, j’ai tenu bon ! Handicapée par un mariage précoce à l’âge de 15 ans, j’ai tenu bon ! Handicapée par une rupture brusque et humiliante avec mon mari, le Roi du village Bana, j’ai tenu bon !», fait savoir Viviane ONDOA BIWOLE ( page 19). Et l'universitaire de poursuivre que

« Dans le cadre des formations en développement personnel, c’est toute une thématique. Des gens paient des millions de francs pour être formés à la résilience, à la sécurité psychologique, à l’endurance. Elle a fait ses classes sur le tas et a obtenu tous ses diplômes !»

Mais le plus étonnant viendra de l'auteure elle-même. Pendant l'échange avec le public, Mamy Nyanga fera cette révélation, pour mieux édifier les jeunes, et leur apprendre à ne pas privilégier le luxe et l'extravagance au début de leur vie. "J'avais 800 millions francs CFA d'épargne chez Paul Fokam Kammogne - Afriland First Bank, Ndlr-, mais je n'avais pas de voiture personnelle. Je prenais toujours le taxi pour mes déplacements ".

En somme, très édifiante, l'intervention de Mamy Nyanga avait permis de faire comprendre aux jeunes, qu'il ne faut pas commencer sa vie par le bling bling, juste pour impressionner, alors qu'on n'a pas encore de bases solides.